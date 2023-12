Godoy Cruz liquidó a Banfield en los penales y será rival de Platense

El Tomba ganó 5 a 3 por penales al Taladro y se aseguró el pase a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional

Godoy Cruz se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, tras vencer 5 a 3 por penales a Banfield, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario en el estadio La Pedrera de San Luis.

Con este resultado, el conjunto de Daniel Oldrá se medirá en la próxima instancia ante Platense, que eliminó 4 a 2 por penales a Huracán.

En un primer tiempo parejo, Banfield trató de controlar el juego y buscar ganar espacio en el área rival, mientras que a Godoy Cruz le costó encontrar sintonía. El conjunto mendocino sufrió la baja de Bruno Leyes, quien cayó mal y se fue muy dolorido en su hombro derecho, en su lugar ingresó Cristian Núñez.

A los 12 minutos, el Taladro tuvo su primer acercamiento con Emiliano Insua, pero no logró concluir de la mejor manera posible. Su rival, tuvo algunos remates consecutivos de Tomás Conechny, que fue lo más peligroso de un Tomba.

¡¡PRIMERA SEMIFINAL CONFIRMADA EN LA #CopaDeLaLiga!! Tendremos PLATENSE vs. GODOY CRUZ por un lugar en la definición. Por el otro lado de la llave, este domingo se disputan los Cuartos de Final: Racing vs. Rosario Central y River vs. Belgrano. pic.twitter.com/wEMaY2yd8s

— SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2023

En el complemento, el equipo de Daniel Oldrá tuvo más la pelota y dominó territorialmente el encuentro, pero sus llegadas con peligro sobre el arco custodiado por Facundo Cambeses fueron muy esporádicas.

A los 34 minutos, en una pelota parada, Diego Rodríguez sacó una pelota bárbara y aunque en el rebote hubo gol de Banfield, el autor Aarón Quiros estaba claramente adelantado.

En el cierre, Salomón Rodríguez tuvo el gol de la clasificación, tras un cabezazo, pero su intento pasó al lado del segundo palo de Cambeses.

En los penales, Diego Rodríguez fue el primero en ejecutar para el Tomba, seguido de Tomás Conechny, Salomón Rodríguez, Tomás Alende y Hernán López, donde todos conviertieron. Mientras que en el Taladro anotaron Juan Bisanz, Eric Remedi, Aarón Quirós, pero falló Emanuel Insua.

Síntesis de Godoy Cruz vs. Banfield por los cuartos de la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional 2023

Cuartos de Final

Godoy Cruz 0 (5) vs. Banfield 0 (3)

Estadio: La Pedrera (San Luis)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Lucas Novelli

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Braian Salvarechi, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Roberto Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñóz, Tomás Conechny y Daniel Barrea. DT: Daniel Oldrá

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Aarón Quirós, Mateo Pérez, Emanuel Insúa; Eric Remedi, Ezequiel Cañete, Juan Pablo Álvarez, Ignacio Rodríguez, Juan Francisco Bisanz; Milton Giménez. DT: Julio Falcioni.

Cambio en el primer tiempo: 29m C. Nuñez por B. Leyes (GD)

Cambios en el segundo tiempo: 18m G. Rivera por J. Alvarez (B), 28m S. Rodriguez por D. Barrea (GD), 42m J. Soraire por M. Cañete y Y. Calleros por I. Rodriguez (B)

Penales: Godoy Cruz – Anotaron: Diego Rodríguez, Tomás Conechny, Salomón Rodríguez, Tomás Alende y Hernán López.

Banfield – Anotaron: Juan Bisanz, Eric Remedi, Aarón Quirós Fallaron: Emanuel Insua

Escrito por Nadia Yucheris

