Gobierno, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Trabajo expusieron sobre el Presupuesto 2023

La Cámara de Diputados continuó hoy con la recepción funcionarios y funcionarias del Gobierno provincial, en el marco de las exposiciones que por el Presupuesto 2023 se vienen dando en el marco de visitas programadas a la Legislatura. Hoy fue el turno del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo.

En el caso del ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, destacó un presupuesto focalizado en la descentralización. El funcionario, junto a su equipo de trabajo, concurrió este mediodía a exponer sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que, en lo atinente a su cartera, implicarán 1.386 millones de pesos.

Rauschenberger se mostró satisfecho con los resultados obtenidos durante estos meses en el Ministerio, “quiero resaltar que todos estos logros son gracias a la dirección y acompañamiento constante de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, gracias a la gestión de los subsecretarios, directores y directoras, trabajadores y trabajadoras de nuestro Ministerio, pero por sobre todas las cosas, son logros que pudimos construir entre todos los pampeanos y todas las pampeanas”.

Agilidad de procesos

“En principio, un objetivo fundamental de este Ministerio durante lo que queda de este año y el próximo, es que los pampeanos y las pampeanas puedan acceder a los trámites y servicios que brinda nuestro Ministerio de manera simple, ágil, descentralizada, y de ser posible en su localidad”, detalló.

Asimismo, compartió un balance con los principales logros de los principales programas que están funcionando en el Ministerio. ”En la Subsecretaría de Justicia y Registros Públicos conducida por Pablo Boleas, contamos con el programa Cerca, con el cual llegamos a 24 localidades con los servicios de gestión de DNI, asesoramiento y gestión para asociaciones civiles y fundaciones, asesoramiento vinculado a defensa del consumidor y asesoramiento y gestión de protección a la vivienda”.

“Seguimos inaugurando puntos digitales. Este año logramos gestionar cinco y solo quedan diez localidades para completar el alcance a toda la Provincia. Además se gestionaron alrededor de 25 nuevos equipos para renovar los puestos digitales más antiguos”, puntualizó.

También, se refirió a la Dirección de Defensa del Consumidor. «En materia de Defensa del Consumidor, gestionamos nuevas oficinas en Trenel, Uriburu, 25 de Mayo y Macachín para que los vecinos puedan ser asesorados en su misma localidad de residencia”.

En referencia a la Subsecretaria de Cooperativas, referenció que “desde la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales conducida por Fabián Bruna, puedo contarles que durante 2022 acompañamos a Cooperativas y Mutuales a partir de los programas “Primeros Pasos”, “Créditos Aces” y Subsidios. Entregamos 73 subsidios y cuatro están en gestión. Otorgamos cuatro Créditos Aces y tres están en gestión. Desde el programa Primeros pasos, que fue creado hace unos meses, logramos acompañar a tres cooperativas y tenemos uno en gestión”, reseñó.

Destacó que “el proceso de modernización e innovación que estamos llevando adelante permite que podamos decir que seguimos sin que haya una persona que nazca sin ser registrada, y ahora quedan asentados en sus propias localidades”.

“Podemos compartir que en la Subsecretaría de Culto conducida por Alberto Gómez, trabajamos codo a codo con las comunidades religiosas. Tanto es así que visitamos 84 iglesias de toda la Provincia, resolvimos 736 consultas, realizamos 64 capacitaciones sobre Registro Nacional de Culto, relevamos 393 iglesias y un promedio de 112 fieles por cada una, relevamos más de 44 mil fieles y 794 Ministros de Culto, tenemos 29 inscripciones de Registro Nacional de Culto en trámite de las cuales 15 ya se encuentran en el Registro Nacional esperando a ser aprobadas”, agregó.

Por último, hizo mención a la Subsecretaría de Derechos Humanos que conduce Juan Pablo Fasce. “Durante 2022 tramitamos denuncias en relación a vulneraciones de Derechos Humanos por un total de 30 presentaciones. Llevamos a cabo asesoramiento, orientación y articulación interinstitucional de los casos que llegan al área en temas de Derechos Humanos por un total de 76 casos. También brindamos asistencia y abordaje de temas relacionados con la situación judicial de las personas privadas de libertad”.

Finalmente, expresó “esto intentó ser un esbozo de nuestras acciones de gobierno durante 2022 siempre con la mirada puesta en la construcción colectiva. Lo que logramos fue en base a un gran esfuerzo con el objetivo de que las instituciones estén presentes y tengan buenos resultados, que las pampeanas y los pampeanos sientan nuestro acompañamiento en cada rincón de la Provincia, que la Provincia siga creciendo y desarrollándose en base a la producción y el trabajo, a un vínculo armónico y de apoyo mutuo entre el sector privado (en nuestro caso las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones) y el sector público”.

Responsabilidad social

Liliana Robledo, junto a la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Patricia Asquini y la coordinadora del equipo técnico, Silvana Abraham, defendieron el Presupuesto 2023 ante las legisladoras y los legisladores que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de diputadas y diputados, presupuesto que en el año 2023 para esta Secretaría, prevé un incremento del 117 por ciento con respecto al del año corriente. Robledo manifestó “desde la Secretaría ejecutamos diferentes programas y acciones, con el firme propósito de lograr la igualdad de géneros y la inclusión plena de las personas de la diversidad; se logró mucho tanto con el presupuesto provincial, como con el acompañamiento de nación, ya que nuestra Provincia, por ejemplo, a través del programa Acompañar, recibió 22 millones de pesos de nación para asistir económicamente a mujeres y personas de la diversidad víctimas de violencia por motivos de género».

«Por lo tanto, nuestra gestión no solo se apoya en recursos económicos provinciales, sino también en aportes nacionales; como así también en la base a una labor articulada con otros organismos, con los demás poderes del Estado, municipios, y organizaciones de la sociedad civil, lo cual hace más fácil la tarea diaria y permite que se llegue más rápido a dar soluciones a las personas que lo necesitan. Todo esto sin olvidar al recurso humano de la Secretaría, que aprovecho para destacar el trabajo de todas las personas que conforman el equipo de trabajo de este organismo, que durante todos estos años de gestión trabajaron y trabajan con el compromiso necesario que exige la temática”.

En sus intervenciones, las y los diputados de todos los bloques destacaron la labor que realiza la Secretaría, agradecieron y valoraron especialmente el trabajo constante del área con la Justicia. Robledo, comentó que “es gratificante que las y los legisladores destaquen el trabajo del organismo, porque eso significa que vamos por buen camino, por supuesto que nos gusta el reconocimiento, pero como digo siempre las críticas también ayudan, ya que las tomamos de manera constructiva. Desde el primer momento entendimos las intenciones del gobernador Sergio Ziliotto, nos propusimos un plan y trabajamos para llevarlo adelante, gestionamos para promocionar derechos, para empoderar a las mujeres y a las personas de la diversidad, para prevenir, para asistir a quienes lo necesitan, con el objetivo final de lograr un cambio cultural, necesario para vivir en una Provincia libre de violencia”.

Las y los miembros de la Comisión, consultaron sobre el programa Creando Espacios, el programa Empoderar, Ley Micaela, entre otras cuestiones y manifestaron inquietudes sobre el Centro Territorial de Políticas de Género. Al respecto la secretaria manifestó que “la obra se está ejecutando con los plazos establecidos, estaría finalizada para el mes de febrero, luego Nación entregará el mobiliario necesario para funcionar, para posteriormente poder hacer uso de las instalaciones. Es una obra muy importante, ya que por primera vez nuestra Provincia tendrá un centro integral para el abordaje, que concentrará las acciones destinadas a la prevención, capacitación, asistencia y principalmente será albergue de mujeres y personas de la diversidad víctimas de violencia por motivos de género que se encuentren en emergencia. Podemos decir que esta obra es un ejemplo más de la importancia que tiene para este Gobierno la temática de género y de que cuando el trabajo con compromiso y realmente articulado, los resultados son más que positivos”, finalizó la funcionaria

Políticas que funcionan

El secretario de Trabajo, Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá remarcó en el inicio de su exposición que “siempre hay que tener en cuenta que la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo no genera empleo, lo que genera empleo es un cúmulo de acciones que un Gobierno desarrolla para llegar a este fin”. En esta línea, se refirió a las políticas activas generadas de 2019 a la fecha. “Hoy podemos estar hablando de una consolidación de la tendencia positiva en los registros de empleos”, indicó frente a las legisladoras y legisladores presentes. El funcionario destacó las acciones llevadas a cabo durante la pandemia junto a los demás sectores del ámbito laboral. “Entre todos tuvimos que tomar decisiones para mantener el nivel de empleabilidad pero también para cuidarnos. Se hizo una tarea titánica para que los protocolos se cumplieran, porque había una colisión de intereses entre la salud y el derecho a trabajar”, manifestó.

A su vez, reconoció el rol que cumplieron los empresarios en el marco de la pandemia. “Ni un solo empresario de la provincia de La Pampa presionó y usó la crisis que traía el covid para amenazar con despidos masivos”, aseguró. También señaló la importancia que tuvieron las direcciones de la Secretaría en General Acha, General Pico, 25 de Mayo y Santa Rosa. “El rol nuestro fue pacificar los conflictos que se generaron en el contexto de pandemia, y hoy podemos decir que no tenemos conflictividad por despidos”, indicó. Y agregó: “Esto hace pensar que durante mucho tiempo en la provincia de La Pampa todos hicimos las cosas pensando en la salud y en el prójimo”. Sobre los datos de la Provincia que arrojó el Ministerio de Trabajo, Pedehontaá informó que “el primer y segundo trimestre del 2022 ubica a La Pampa por encima de la media en la actividad económica, incluso antes de la pandemia”. Y añadió que “en este periodo se sumaron muchos pampeanos a la población económica activa”.

“No se trata de un rebote, es una confirmación del mundo laboral en la provincia. Es un logro de todos. Si hubiésemos tenido una clase empresarial especuladora, sería distinto”, expresó. En este sentido, destacó que en el último año la provincia tuvo un incremento del 8,5% del empleo privado. “Las políticas activas en La Pampa para generar trabajo están funcionando”, resolvió. Sobre el “Programa de Fortalecimiento del Trabajo”, el equipo de la Secretaría presentó un informe en el cual destaca que hasta la fecha facilitó la activación de 1610 puestos de trabajo, siendo 861 hombres y 749 mujeres. Otro dato que vertió la Secretaría en la Legislatura es el que indica que La Pampa es la provincia con mayor inserción laboral de mujeres con casi el 44%, superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. El porcentaje se da tanto en empleos públicos como en privados.

El diputado Ardohain tomó la palabra y consultó si se evalúa una baja de impuestos “real” en la provincia para mayor generación de trabajo. El secretario respondió que “la generación de empleo tiene exenciones impositivas y aportes como nunca antes. En la provincia hace muchos años que se vienen implementando elementos que motivan a nuestro empresariado. No hay posibilidad de que haya mayor empleo con un empresariado empobrecido”, sostuvo. Por último, Alicia Mayoral consultó si en el Presupuesto 2022 se prevé la creación de otra oficina de la Secretaría, sumada a las que ya hay en Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo. “Todavía no vemos una necesidad concreta en la apertura de nuevas locaciones, pero sí empezamos a hacer jornadas de trabajo en municipios. Allí llevamos jornadas de atención a la problemática laboral, las consultas son de trabajadores para saber sobre su liquidación, por ejemplo. La función primordial que tiene la Secretaría es la resolución de conflictos”, cerró Pedehontaá