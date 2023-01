Gobierno prosigue el trabajo territorial para apuntalar la labor de las cooperativas

En la continuidad del plan de visitas constantes al territorio, el Gobierno provincial, a traves de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, visitó las cooperativas que funcionan en la localidad de Bernardo Larroudé.

Directivos y personal gerencial de las cooperativas de Servicios Públicos “Santa Elvira” y Tamberos Unidos dialogaron con el subsecretario Fabian Bruna y repasaron los temas de gestión de proyectos, planes y actualidad de servicios y producción que, respectivamente, llevan adelante. En la Cooperativa de Servicios Públicos, Bruna fue recibido por el presidente, Mario Gribaudo; el secretario, Alberto Delfino, y la gerenta Patricia Barrancos. Mencionaron entre otros asuntos, la próxima puesta en marcha del servicio de televisión digital vía plataforma, la actual prioridad, pero hicieron un repaso por la realidad de toda la entidad, preocupada por la ecuación tarifas-servicios que no tienen, explicaron, un equilibrio que permita la cooperativa una administración sin sobresaltos.

Avanzaron también con algunas ideas respecto de futuros emprendimientos que la entidad podría encarar con el objetivo de ampliar sus servicios a la comunidad y crear, además de mayores ingresos para reinvertir, nuevos puestos de trabajo. No se pasó por alto, en la enumeración de los dirigentes, que Larroudé es una localidad que no cuenta con red de agua potable.

En Tamberos Unidos, el gerente Sergio Herrera ofició de anfitrión. Luego de concluir algunos trámites administrativos pendientes con el subsecretario, repasó también la difícil situación del sector lechero y los problemas que sufre la Cooperativa como productora de derivados de la leche. Analizaron las posibles acciones a seguir desde un estamento que no tiene injerencia en las políticas hacia el sector lechero.

Herrera reiteró el agradecimiento a la gestión del Gobierno provincial que culminó exitosamente en Inaes con un aporte importantes de más de siete millones de pesos para invertir en la planta de procesamiento de la entidad. Dijo que esa mejora le permite a la Cooperativa una mayor producción y aumentar el número de trabajadores en el lugar.