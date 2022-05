Gobierno presentó el proyecto del Sistema Provincial de Telemedicina e Historia Clínica Única

El ministro de Salud de la provincia de La Pampa, Mario Rubén Kohan, encabezó hoy la presentación del Proyecto de Ley del Sistema Provincial de Historia Clínica Única y el de Telemedicina en La Pampa.

Se efectivizará a través de los programas Código Infarto, Cardio 365 y Ojo Pampa. Todos involucrarán servicios de guardia permanente, capacitaciones y protocolos de acción dirigidos a profesionales.

El anuncio se desarrolló esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde también estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Gustavo Vera y los diputados provinciales, Alicia Mayoral y Espartaco Marín, coautores del proyecto.

Kohan destacó el mismo como un “avance sustancial” en el contexto de la Salud Pública y agradeció también el trabajo de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, la asesora letrada, Griselda Ostertag y el equipo del Ministerio de Conectividad y Modernización.

“La Historia Clínica Digital Única es una herramienta muy importante, que si bien la Provincia tiene experiencia, sobre todo en el ámbito de la Salud Pública, la ley viene a generar un ordenamiento que es fundamental; y seguramente vamos a poder invitar al sector privado para que haya una Historia Cínica Única en todo el territorio provincial, y que la misma se pueda transmitir, intercambiar con otras provincias, de modo que si me pasa algo en Jujuy no tener que recabar toda la información nuevamente”, ejemplificó.

“Desde el nacimiento en adelante, la HCD contará con toda la información y los estudios médicos, con las estrategias terapéuticas, todo lo que involucre el estado de salud de la persona. Como verán es una herramienta poderosa que la estamos usando, pero esto (por la legislación) viene a generar un ordenamiento a nivel provincial que tendrá un impacto enorme en la ciudadanía”, agregó.

Además, destacó que “a partir de esta herramienta se generará la no repetición de estudios, genera un ahorro sustancial en el buen sentido”.

La Telemedicina

Kohan se refirió que la Provincia viene trabajando en la telemedicina desde hace unos años, puntualmente desde el año 2017. “Desarrollamos un programa que es una prueba muy fuerte de lo eficiente que es este proceso. Convertido en ley es una poderosa herramienta que no tenemos que confundir con tecnología. Si bien la tecnología acelera la telemedicina, ésta es una construcción, es un avance permanente generando programas que permitan acceder oportunamente a la asistencia”, afirmó.

Luego, agregó, “tenemos una Provincia que tiene más de 142.000 km2 y una densidad poblacional de 2,2 habitantes por km2. Si la comparamos con Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ellos tienen 14.450 habitantes por km2. Nos tiene que llamar la atención cómo orientar un sistema de salud que pueda cubrir las expectativas en semenjante territorio y ante tamaña dispersión poblacional, por más que saturemos de profesionales en la Provincia, nunca vamos a poder llegar en tiempo y forma. La telemedicina amplía derechos, hace que el sistema de salud sea equitativo, que le permita al ciudadano ser asistido oportunamente. Es un proceso, porque hay una primera etapa en la que hay que dotar de capacidad resolutiva a los Centros de Salud”.

Código infarto

El protocolo de Código Infarto implica el registro de antecedentes, factores de riesgo o medicación previa con la que se presenta la persona que asiste a la emergencia, entre otras cuestiones médicas específicas. La idea es implementar herramientas que apunten a acortar distancias favoreciendo la rápida atención médica. Como consecuencia se produce una reducción de los gastos que implican los traslados.

La Pampa presenta una gran extensión territorial con una distribución poblacional dispersa, que obligó a diseñar una estrategia que dependerá de la posibilidad de llegada oportuna a un centro de atención. Ante esta realidad es que se implementa esta política de regionalización provincial, determinada por la complejidad operativa y la distancia a recorrer por el eventual traslado del paciente.

Pensado para el interior

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, viene siguiendo de cerca el uso y la evolución de la Telemedicina, advirtiendo la aceptación inmediata de los profesionales y garantizando el ingreso al sistema de salud de toda la población pampeana.

Se trata, a decir de los funcionarios, de políticas de salud pensadas para el interior provincial, en pos de eficientizar políticas públicas de salud que ponen el acento en la accesibilidad al sistema. El especialista, ejemplificaron, puede decirle al médico del pueblo, «mandame al paciente mañana que lo veo. Lo saca del circuito si es necesario ahorrando tiempos administrativos y el paciente es atendido en tiempo y forma. El propio médico del interior gestiona el turno con el especialista. Esto evita demoras en la atención del paciente. El médico en vez de derivarlo, presenta el caso al especialista y es él el que indica el tratamiento, evitando una derivación inmediata, salvo que ésta sea necesaria. La gente es atendida de igual manera en los cuatro puntos cardinales de la Provincia, recibiendo todo el apoyo especializado para resolver la patología que mata» señalaron desde el Ministerio. «Encontramos accesibilidad, rompiendo el tema de las distancias, ecuanimidad porque permite asistir a todos los lugares y de manera eficaz”, explicaron.

Casos agudos

El sistema es también una manera de proteger y salvaguardar la duda médica, que está presente en el personal de cada localidad pequeña, por no contar con especialistas en el momento de una emergencia. Si bien cada profesional cuenta con el protocolo de acción frente a una emergencia, frente a una situación de crisis o de gravedad aguda, viene bien otra voz que oriente el abordaje de la misma.

Casos crónicos

En este caso está en marcha el programa Ojo Pampa que apunta a pacientes con diabetes e implica la llegada a la localidad de un aparato que detecta lesiones en la retina. El aparato se instala en el pueblo con personal sanitario entrenado para el uso de la moderna aparatología que saca una foto en los ojos. Luego la imagen es digitalizada y enviada vía internet para el estudio de especialistas en oftamología. Mediante el programa se estudiaron más de un millar de pacientes, gracias a este programa se descubrió que cada 100 consultas hay un importante porcentaje que deben ser tratados y que no lo sabían. Hoy por hoy están bajo atención médica sofisticada.