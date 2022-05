Gobierno firmó convenios para obras en Toay, Pico y Santa Rosa

Se concretó hoy en el despacho del ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, la firma de tres convenios para la ejecución de obras a través de los programas PROSEDEC y PROMANCA que beneficiarán a Toay, General Pico y Santa Rosa por un monto total superior a los $ 18 millones.

Se firmaron hoy, en el despacho del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, tres convenios enmarcados en programas ProManCa (Mantenimiento de Obras Hídricos y Desagües Pluviales) y PROCEDEC, que beneficiarán a los municipios de Santa Rosa, Toay y General Pico, con una inversión total de $ 18.028.492. En el caso de la ciudad capital comprenderá la limpieza de 5 mil metros de canales pluviales en la zona norte. Al respecto, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, describió que la firma tiene que ver «con la realización mejoras y mantenimiento de obras hídricas y de canales, necesarias por lo que significa la vida de la ciudad. Son tareas que se realizan en forma conjunta, la Provincia hace el aporte monetario para los materiales, combustible o los insumos necesarios para la ejecución de la obra, estamos hablando de una inversión de $ 4.575.000. La Municipalidad, como contraparte, pone el recurso humano, con esto se ve el logro de tener obras que mejoran el bienestar de la ciudadanía”, continuó.

“El trabajo conjunto siempre trae buenos resultados y esto es una constante que está en práctica y que nos trajo muchísimas satisfacciones. Velamos porque esta no sea la última y continuaremos trabajando codo a codo con los mismos objetivos”, concluyó.

Acompañamiento

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó el acompañamiento del Poder Ejecutivo provincial por la implementación de los programas para obras hídricas. “Quiero agradecerle a nuestro gobernador, Sergio Ziliotto, al ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, y a Fabricio González Martín, administrador de la Administración Provincial del Agua. Junto a ellos nos planteamos un escenario desde el primer día de gestión: sanear la ciudad de Santa Rosa en materia cloacal, pluvial y de asfalto. Trabajamos codo a codo, tanto el área de Obras Públicas del municipio como el provincial, que llevan adelante una tarea cotidiana y muy mancomunada».

Finalmente, reflexionó que se trata de un paso más «que tiene que ver con este aporte de Provincia y que no es el primero, hubo varios para el mantenimiento de los canales pluviales, que se realizan por administración municipal. Viene muy bien para sanear, estamos trabajando en todo el Plan de Saneamiento de Santa Rosa. Firmamos licitaciones de reasfaltado, venimos trabajando con el saneamiento cloacal con financiamiento de nación».

Estamos muy contentos de que se pueda seguir avanzando y trabajando juntos, Gobierno municipal, provincial y nacional en sacar a Santa Rosa de la situación de emergencia sanitaria que seguramente excederá nuestra gestión, pero siguiendo este camino lo vamos a lograr”, concluyó.

Toay

En el caso de Toay el convenio tiene por finalidad resolver una problemática de obras: la conexión cloacal. “Este programa permite a la Provincia ser partícipe de la solución en forma conjunta con la Municipalidad, dando un paso más para resolver los inconvenientes o necesidades. Esto tiene también un eje importantísimo, lograr ejecutar una obra dentro de la localidad con recursos provenientes de la Provincia, para la compra de materiales y demás equipamientos. Y como contraparte la Municipalidad aporta la mano de obra tan necesaria para poder desarrollar las obras”, reafirmó el ministro.

Destacó que por un lado “estas obras permitirán generar mano de obra para los ciudadanos de Toay, lo cual genera una reactivación inmediata del trabajo digno. Y a su vez, este aporte de $ 9.433.294 están asignados directamente al municipio quien es el responsable de su administración e inversión. De esta forma se activan el comercio y los proveedores de materiales. Esta descentralización real nos da la posibilidad de ver plasmado en hechos concretos obras físicas necesarias para el bien de la comunidad”.

El plazo de obra es de 360 días corridos, que luego de la trasferencia de los fondos, contarán con el acompañamiento de la Provincia a partir del inicio de la obra.

Al respecto el intendente, Rodolfo Álvarez, resumió que se trata de un «un importante el trabajo que venimos desarrollando durante estos dos últimos años con la Administración Provincial del Agua, para que un municipio pueda avanzar con el desarrollo de obras necesarias para la comunidad. En este caso sería una segunda etapa, la primera fue para el Barrio Cortaderas I, con la intervención de 12 manzanas, que si no hubiera sido a través de esta modalidad, no se hubiera podido ejecutar”.

Por su parte, el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín, agregó que la obra incluye 880 metros de colectores cloacales, una red que va a conectar a 286 lotes nuevos que no tienen esa conexión, en el Barrio Aguas Buenas y una ampliación de Cortaderas. “Todo incluye las cámaras correspondientes y las conexiones domiciliarias”.

General Pico

Finalmente, se firmó un convenio con la Municipalidad de General Pico, en este caso en el marco del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricos y Desagües Pluviales (ProManCa), para tareas de limpieza y mantenimiento 44.099 metros de canales, por un presupuesto oficial de $ 3.995.198,91.

El objetivo del programa es ejecutar una serie de trabajos tendientes al mantenimiento, limpieza y mejora de canales pluviales existentes en la localidad, para alejar el agua de la zona urbana y optimizando el flujo de los excedentes del casco urbano hacia su destino final.

El ministro Julio Rojo remarcó que en este caso “se ratifica la postura del Gobierno provincial de estar presente en cada una de las localidades a través de las obras”.

“En este caso de General Pico se trata de obras que tienen un significado especial, porque en ellas se resuelve en primera instancia la problemática que tiene la ciudad, son desagües pluviales muy importantes”, agregó.

Presente en el acto, la intendenta piquense, Fernanda Alonso, remarcó el trabajo en conjunto con el Gobierno provincial. “Es una de las tantas acciones que venimos desarrollando de manera conjunta. Para el municipio, sostener la limpieza de los desagües pluviales es una prioridad, porque así no los hace notar cada vez más el impacto climático que estamos teniendo a nivel mundial. Es un servicio que se le exige al municipio y es así que tenemos el acompañamiento del Gobierno provincial, donde el aporte económico está destinado exclusivamente al mantenimiento de canales que están en la zona camino a Dorila. Vamos a hacer un ensanche y esto es en función del requerimiento que tiene el desagüe natural que tiene la ciudad de General Pico, que se distingue por ser tan plana y que va a tres cuencos diferentes”, explicó.

“Estamos teniendo la necesidad de este acompañamiento económico, ya que implica, horas, personal y máquinas trabajando, para garantizar limpieza y el adecuado funcionamiento en los trabajos”, concluyó.

Por último, el administrador Provincial del Agua, Fabrico González Martín detalló que en General Pico la obra comprende 44.000 metros de canales de los tres sistemas de la ciudad, “tanto del que va al Bajo de Inchaurrondo, como a Malvicino y a La Arocena, prácticamente la totalidad del sistema de desagüe principal del casco urbano de General Pico”, contó.