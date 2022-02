Gobierno entregó actas de protección de vivienda y dictó capacitación en Colonia Barón

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo hoy una jornada de trabajo en Colonia Barón, donde se entregaron actas en el marco del programa de Protección de la Vivienda y se realizó la capacitación Fortalecer para integrantes de entidades civiles de la zona.

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, fue recibido por la intendenta, Sonia Luengo. Estuvo acompañado por el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Juan Mecca, el director de Personas Jurídicas Guillermo Rubano y funcionarios de la cartera del Ministerio.

En la Municipalidad se realizó la entrega de siete actas de Protección de la Vivienda a las y los vecinos que cumplieron con el trámite. La misma impide que el inmueble afectado sea ejecutado por deudas posteriores a su inscripción registral. Todos los adjudicatarios manifestaron conformidad “por la rapidez” del mismo y por los beneficios de “no tener gastos”.

El ministro Ariel Rauschenberger afirmó que “el objetivo que nos pide el Gobernador, es estar presente en los pueblos, por eso vinimos hasta acá, estamos saliendo al interior, haciendo la entrega personal, para conocerlos, con la idea de estar cerca y acompañar desde el Gobierno provincial a cada uno de los pueblos y, es un trámite simple pero que tiene un efecto muy importante”.

Dentro de las actividades desarrolladas en la localidad también se desarrolló una capacitación en el marco del programa “Fortalecer”, un programa de asesoramiento a entidades civiles para que regularicen su personería jurídica.

En este sentido, el funcionario provincial, se dirigió a los integrantes de las instituciones, “sabemos de su esfuerzo y compromiso, y entendemos que desde el Estado tenemos que acompañarlos en este proceso que cada institución lleva adelante y que cumple una función social, a partir de tener los papeles en regla, hay beneficios que estas instituciones pueden recibir, la idea es acompañarlo hasta que esos beneficios lleguen lo más rápido posible”.

Del mismo modo, la intendenta Luengo aseveró “con estos dos años de pandemia, sabemos que quizá muchos no tienen la documentación al día, por lo tanto acá les van a brindar toda la información necesaria para que estén en regla y puedan acceder a muchos beneficios que otorga el Gobierno provincial y también para la seguridad de sus instituciones”.

Valentina Cardoso, una participante de la capacitación consideró “excelente el curso, muy expeditivo, aclararon todo, las exigencias no son tantas para que uno no se pierda y pueda tener al día los papeles”.

Por último, la comitiva oficial recorrió el Registro Civil y las instalaciones del balneario municipal que tiene la pileta de mayores metros cuadrados de la provincia de La Pampa.