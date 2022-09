Gobierno continúa estimulando las capacitaciones a los recursos humanos

La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Capacitación y Formación Laboral, continuó en dos localidades del interior el trayecto formativo de recursos humanos.

Ambas capacitaciones tuvieron como sede la localidad de Trenel y la ciudad de Santa Rosa, a cargo de Celeste Segurado y el equipo de la Dirección de Capacitación y Formación Laboral. En el caso de la ciudad capital la movida estuvo compartida con la Municipalidad de Santa Rosa y el Sindicato de Luz y Fuerza La Pampa, y culminó con la entrega de los certificados pertinentes. La capacitación estuvo orientada a trabajadores y trabajadoras del municipio, puntualmente a aquellos que revisten en sectores afines al mantenimiento eléctrico y contó con la participación de más de 20 personas. La capacitación estuvo dirigida por integrantes del Sindicato, duró más de dos meses y en ese lapso no se produjeron deserciones lo cual demuestra el buen apego de los asistentes a la instrucción brindada por especialistas.

“Por primera vez se pudo unir a todas las áreas del municipio, y lo bueno es que además de servirles en su trabajo diario la capacitación les queda como insumo para realizar trabajos externos, como sucede en todo oficio” señaló la funcionaria. Segurado repasó que no es la primera vez del trabajo conjunto con el municipio capitalino ya que, anteriormente, se dictaron otras atinentes a seguridad e higiene, trabajos en altura. De hecho, la buena respuesta a estos ciclos determinó que se pensara en una planificación permanente para el próximo año.

Segurado destacó que estas líneas de acción van emparentadas con una solicitud del gobernador Sergio Ziliotto de apuntar a optimizar y profesionalizar la mano de obra pampeana, especialmente en oficios de alta demanda en el ámbito de la obra pública. “Hay muchas obras públicas en marcha en la Provincia, desde pequeños a grandes proyectos, y en los pueblos muchas veces los recursos humanos especializados no abundan, por eso entendemos que este tipo de trayectos contribuyen a mejorar el perfil laboral de personas que tienen o no tienen trabajo, se preparan y capacitan para eficientizar su labor” concluyó.,

Trenel

En la localidad norteña se avanzó con la misma estrategia con participación conjunta del Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y el municipal. La capacitación tuvo que ver con electricidad domiciliaria básica, una demanda que tenía la localidad. La instrucción comprende un primer módulo, y otros anexos durante tres meses y un último módulo sobre emprendurismo y cómo emprender un negocio. Además del diploma final, los capacitados recibirán un kit básico de herramientas para poder desarrollar el oficio y desempeñarse laboralmente. Por su parte Sergio Daniel Gómez, director general de Economía Social, destacó el aporte del Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar las capacitaciones conjuntas en el territorio. Desde ese lugar se aplicaron lineamientos del programa En Desarrollo , que “pretende dar herramientas a las personas para que puedan encontrar una pronta salida laboral”.

Paliar un déficit

Finalmente el intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, mostró su satisfacción de poder contar con esta herramienta para capacitar a personas de la localidad en este ofico de alta demanda. “Esto les sirve para trabajar en el Estado pero además para la vida personal y laboral, queremos hacer la mayor cantidad de capacitaciones posibles. Es una salida laboral y siempre el saber no ocupa lugar, hoy tenemos muchas demandas domiciliarias, se está construyendo mucho, y en los pueblos es una mano de obra que falta. A partir de estas capacitaciones vamos paliando el déficit que tenemos, pero tenemos que prepararnos para la gran cantidad de obras que hay y que vendrán para el pueblo” concluyó.