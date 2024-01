Gobernadores patagónicos exigen modificar los apartados de la ley «ómnibus» sobre hidrocarburos

Tras reunirse en Villa la Angostura, advirtieron que hay artículos que «rozan la inconstitucionalidad».

Reunión de gobernadores patagónicos en Villa La Angostura.



Los gobernadores de seis provincias de la región patagónica acordaron hoy en una reunión exigir la modificación de los más de 30 artículos de la ley «ómnibus» que ponen al Ejecutivo nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera, al considerar que «rozan la inconstitucionalidad».

«Venimos a observar en el proyecto de ley aspectos que necesariamente tienen que ser revisados teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente, si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios», aclararon los mandatarios en un comunicado.

Al respecto sostuvieron que comparten con el proyecto de ley «las modificaciones que permitan lograr un marco jurídico para la industria hidrocarburífera que generen más empleo y actividad económica en nuestras provincias, que se convierta en mas riqueza para los patagónicos y los argentinos».

Y que acompañan también «aquellas iniciativas que incentiven las inversiones para lograr mayor producción de petróleo y gas que fortalezcan la seguridad energética nacional y las exportaciones de la República».

«Pero como nosotros no somos una isla en la Nación, tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación. Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico», aclararon.

Y advirtieron: «Volvemos a solicitar la modificación de los más de 30 artículos que ponen al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera en nuestro país, cuando es una discusión ya saldada con la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional, como mencionamos anteriormente».

Al respecto, recordaron que la Ley 26.197 establece que «los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren».

Por lo tanto, los gobernadores remarcaron que «estos artículos del proyecto de Ley rozan la inconstitucionalidad».

«Si bien compartimos la modificación respecto de la cual los objetivos principales bajo el cual el Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional hidrocarburífera, será ´maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país´, creemos que dicho objetivo, debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad», manifestaron.

Además dijeron que no comparten del proyecto del presidente Javier Milei «lo expresado en el artículo 291º, que sustituye el artículo 80º inc e) de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, eliminando como causal de caducidad de las concesiones o permisos el no haber dado cumplimiento a las obligaciones resultantes del artículo 32º».

«Solicitamos modificar los artículos 57 y 58 de la Ley 17319 que determinan los montos de los Canones de Exploración y Explotación incorporando los conceptos establecidos en el decreto 770/2020, de modo tal que estos valores se actualicen de acuerdo al valor internacional del petróleo», agregaron.

Y exigieron que «el monto máximo a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos, no pueda superar el 8% actualmente vigente».

Los gobernadores se pronunciaron así luego de reunirse en la localidad neuquina de Villa la Angostura, adonde asistieron Sergio Ziliotto (La Pampa); Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

El encuentro fue luego de que estos mismos mandatarios lograran que se hagan aclaraciones sobre el apartado de la ley «ómnibus» de la actividad pesquera, debido a la preocupación ante la posible interpretación de que empresas del exterior puedan desarrollar la actividades dentro de las 200 millas de soberanía.