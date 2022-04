Ginóbili sigue haciendo historia: será incluido en el Salón de la Fama de la NBA

El ex basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili sigue haciendo historia pese a su retiro de la actividad profesional, dado que será incluido en el Salón de la Fama 2022 de la NBA, la liga de Estados Unidos.

Si bien resta la confirmación oficial, medios estadounidenses aseguran que el bahiense de 44 años se convertirá en el primer jugador argentino en formar parte del sitio de honor.

El oriundo de Bahía Blanca fue cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y ganador de la medalla de oro olímpica en Atenas 2004, además de la de Bronce en Beijing 2008 y subcampeón del mundo en Indianápolis 2002.

Oficialmente, Ginóbili pasó el segundo de tres filtros, mientras que los elegidos se conocerán en el marco de las finales del básquetbol universitario que se celebrarán en abril en Nueva Orleans.

La ceremonia de ingreso de 2022, en tanto, está prevista del 9 al 10 de septiembre en las instalaciones del Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

A fines del año pasado, «Manu» se había referido a la posibilidad de ser uno de los seleccionados: «Es un honor, me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambia si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet», dijo en aquel entonces.

El bahiense tiene actualmente un rol de desarrollador de talentos jóvenes y captador en los Spurs, empujado por su histórico entrenador Greg Popovich.

Ginóbili sería el tercer latinoamericano, luego de los ingresos de los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira, en ser inmortalizado en el Salón de la Fama, donde no solo cuentan los méritos realizados en la NBA, sino también a nivel FIBA.

Incluso se suman otros ítems: el aporte al básquet a nivel mundial, todo lo que hizo el jugador (entrenado, dirigente, árbitro o colaborador), lo que ganó, el impacto que tuvo en lo deportivo y hasta en lo social, a partir de su popularidad, idolatría y comportamientos fuera del campo.