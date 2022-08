Gimnasia terminó pagando «migajas» a All Boys por el «Pampa Sosa»

Tras 24 años de espera, y de deuda, la Comisión Directiva de Gimnasia dio a conocer hoy que acordó el pago de ese porcentaje y le puso fin a uno de los juicios más importantes que tenía la institución, y el cual había ingresado en el Concurso Preventivo de Acreedores.

El comunicado de la Comisión Directiva de Gimnasia

La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que en el día de hoy se canceló la deuda que mantenía con el Club Atlético All Boys de La Pampa.

Tras 24 años y después de haber pasado por numerosas instancias judiciales, dentro del marco del concurso preventivo, se canceló la deuda originada por la participación (12,5%) que el club pampeano tenía respecto del jugador Roberto “Pampa” Sosa.

La deuda nace con la venta de Roberto “Pampa” Sosa al Club Udinese de Italia, en el año 1998, por la suma de U$S 5.600.000. Lo que generó el reclamo del Club All Boys de La Pampa por la suma de U$S 700.000.

Muchos han sido los planteos en distintas instancias judiciales hasta la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde obligaba a Gimnasia a pagar la suma de U$S 700.000 más intereses.

En el día de hoy, dentro del marco de las condiciones del concurso preventivo, se canceló la deuda por un total de $15.948.853.

En definitiva, All Boys debió haber cobrado el 12.5% de U$S 5.600.000 o sea U$S 700.000 más intereses termina recibiendo $15.948.853 que a dólar blue actual (mix 288) significa apenas U$S 55.377.

Un negoción para Gimnasia y una migaja para All Boys que termina resignando U$S 645.000. ($ 185.760.000, una fortuna.

Pese a este informe, la entidad santarroseña aún no ha recibido el pago y no se ha expresado al respecto.