Gimnasia ganó el desempate y se aseguró la permanencia. Colón descendió a Primera Nacional. Video

Colazo anotó el único gol del partido, jugado en la cancha de Newell’s, y condenó a elenco santafesino al descenso.

Festejos del gol de Colazo, de Gimnasia. Foto NA: MARCELO BUSTAMANTE.

Gimnasia de La Plata conservó su plaza en primera división al vencer por 1 a 0 a Colón de Santa Fe, que bajó a la Primera Nacional, en el partido de desempate disputado esta tarde en el estadio de Newell’s.

El mediocampista Nicolás Colazo, a los 42 minutos del primer período, anotó el único gol del cotejo y aseguró la salvación del conjunto platense.

Por su parte, Colón acompañará a Arsenal, que también descendió a la segunda categoría por haber tenido el peor promedio. La última vez que el equipo santafesino había jugado en la B Nacional fue en 2014, después de perder un desempate contra Atlético de Rafaela.

Tanto Gimnasia como el equipo santafesino habían terminado con el mismo puntaje en la tabla anual, por lo que debieron jugar este desempate en un escenario neutral.

La lluvia, por momentos intensa, le dio otro condimento dramático a la definición, luego de un comienzo parejo, en un duelo disputado con mucho nerviosismo.

La primera llegada clara fue de Colón, sobre los 37 con un remate de Botta, bien controlado por Insfrán, a la postre, figura del encuentro y decisivo en la parte final.

En tanto, Gimnasia llegó al gol en su aproximación más peligrosa a los 42: Soldano bajó un centro en la puerta del área grande, y el balón le quedó a Colazo, quien le dio de zurda y lo clavó en un ángulo.

Obligado, Colón se adelantó en la segunda parte pero careció de profundidad, mientras que Gimnasia se replegó y respondió de contragolpe, y así estuvo cerca de aumentar pero Ibáñez tapó el remate de Abaldo.

Después, Abila tuvo una chance que pudo cambiar el rumbo, ya que tras un enganche dentro del área sacó un tiro rasante que Insfrán contuvo contra su palo derecho. Más tarde, y en medio de la tensión y la intrascendencia, el equipo santafesino no generó peligro; en cambio, Gimnasia una vez más estuvo cerca del segundo, aunque en esta oportunidad, Mammini tiró apenas desviado cara a cara con el arquero.

En el final, y con dos buenas atajadas de Insfrán, una a Botta y otra a Rafael Delgado, Gimnasia se aseguró la ansiada permanencia y condenó a Colón. Y el festejo se trasladó a La Plata en una caravana interminable.

Esta es la síntesis de Gimnasia vs. Colón:

Gimnasia 1 – Colón 0.

Estadio: Newell’s.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Jorge Baliño.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Germán Guiffrey; Matías Abaldo, Pablo De Blasis, Rodrigo Saravia, Nicolás Colazo; Franco Soldano y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Germán Conti, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Tomás Galván, Baldomero Perlaza; , Cristian Vega, Favio Álvarez; Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Goles en el primer tiempo: 42m Nicolás Colazo (G).

Cambios en el primer tiempo: 21m Paolo Goltz por Conti (C); 43m Benjamín Domínguez por Colazo (G).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Santiago Pierotti por Galván (C); Stefano Moreyra por Vega (C); Gian Nardelli por Meza (C); 14m Javier Toledo por Álvarez (C); 26m Agustín Bolivar por Abaldo (G); 44m Lucas Castro por De Blasis (G); 45m Ivo Mammini por Tarragona (G).

NA