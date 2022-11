Ghana le ganó a Corea del Sur y se juega el pase ante Uruguay

En un partidazo, la selección africana ganaba 2-0 con goles de Mohammed Salisu y Mohammed Kudus, y los coreanos lo igualaron en una ráfaga con dos cabezazos de Gue-Sung. Pero finalmemte Choupo-Moting puso el 3-2 para los ghaneses, en el marco de la 2° fecha del Grupo H. En la última van por la clasificación a los octavos ante el elenco charrúa.

Los dirigidos por el técnico portugués Paulo Bento, si bien tuvieron el control de las acciones, no pudieron llevar peligro certero al arco cubierto por Lawrence Ati.

Después del gol, el representativo africano tomó la confianza necesaria para seguir intentando llegar al arco rival, mientras que Corea se cayó tanto anímica como futbolísticamente y no pudo volver a ser el mismo del inicio.

Hasta el final el trámite fue bastante intenso con Ghana defendiendo el triunfo con orden e inteligencia ante una Corea que intentó hasta último momento, aunque no le alcanzó.

Goles: en el primer tiempo: 24min. Salisu (GH); 34min. Kudus (GH); en el segundo tiempo: 13min. y 16min. Gue-Sung (C); 23min. Kudus (GH).

Amonestados: Woo-Young (C), Amartey (GH), Lamptey (GH), Young-Gwon (C).

Cambios: al inicio de la segunda etapa, Na Sang-Ho por Woo-Yeong (C); en el segundo tiempo: 11min. Lee Kang-In por Chang Hoon (C); 33min. Daniel-Kofi Kyereh por Ayew (GH), Denis Odoi por Lamptey (GH), Kamaldeen Sulemana por Ayew (GH), Hwang Ui-Jo por Woo Young (C). 42min. Abdul Rahman Baba por Mensah (GH).