Gestión para el Desarrollo: Ziliotto convocó a jóvenes a “involucrarse en causas colectivas”

La Pampa es pionera en la formación de jóvenes con el programa “Gestión para el Desarrollo”, implementado por el CFI. Más de 80 chicos y chicas de 23 localidades se capacitaron. «Si pensamos en un desarrollo armónico y buscar igualdad de oportunidades este es el camino: involúcrense, escuchen vivencias, conozcan el territorio, determinen necesidades y estén lo más cerca posible de los problemas».

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este viernes junto al secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe la jornada de formación de jóvenes «Voces en clave federal, hacia la construcción de una agenda territorial para el desarrollo provincial». «Esta jornada marca el involucramiento de ustedes y la necesidad de fijar políticas públicas cada vez más abiertas porque el desarrollo de una Provincia debe ser con el involucramiento de todos. Sin divisiones. En ese camino, cuenten con nosotros, demanden al Estado, involúcrense en la cosa pública, es la única manera de tener cada día calidad institucional y una Provincia más desarrollada y de mejor calidad de vida», le dijo a los jóvenes el Gobernador.

El Gobierno de La Pampa acompañó desde la primera edición la iniciativa del CFI denominada «Programa de Formación Federal Gestión para el Desarrollo». Con la presente son cuatro ediciones en donde participó la Provincia lo que permitió formarse en temas clave, vinculados al desarrollo y al diseño de políticas públicas a más de 80 jóvenes de 23 localidades.

Además de Ziliotto y Lamothe, estuvieron presentes participantes y exparticipantes del programa; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; el director Ejecutivo de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-Comex), Sebastián Lastiri y la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, entre otras autoridades.

En el inicio de la jornada, los jóvenes resumieron sus experiencias. “Fue muy reconfortante en el grupo de La Pampa encontrar a chicos de distintas localidades. Auspicio un buen futuro para que esos cuadros se formen, vuelvan al territorio y que desde ahí vayan construyendo una Provincia mejor”, dijo Francisco.

Facundo expresó que “en el armado de un proyecto yo no tenía experiencia, por lo que fue algo desafiante para mí, como así también lo fue armar un grupo para desarrollar una solución ante una problemática, en este caso en La Pampa, esto nos ayudó a crecer mucho”.

A su turno, Evelyn dijo que la experiencia “fue transformadora para mí a nivel personal y profesional. La especialización me enseñó muchas cosas, pero tuvo dos hitos claves que fueron dos viajes formativos a Bariloche y a Córdoba. En el primero, conocimos INVAP, el Instituto Balseiro, el Hotel Llao Llao. En el segundo, nos reunimos con autoridades y conocimos el desarrollo productivo de la Provincia. Eso me hizo pensar la importancia de tener un Estado presente, que acompaña políticas públicas”.

«El programa me dejó muchas herramientas para el ámbito privada y público. Todos los aspectos del programa fueron nutritivos», dijo Julián.

Lilén comentó que «superó todas las expectativas por las herramientas que nos brinda la capacitación».

Ziliotto: «igualdad de oportunidades»

Después de escuchar el testimonio de los jóvenes, el gobernador Ziliotto las agradeció por «involucrarse». «En estos tiempos donde pareciera que el individualismo es la llave para fortalecer una sociedad, creo en este involucramiento de buscar causas colectivas porque el desarrollo de la Provincia es una causa colectiva. Si pensamos en un desarrollo armónico y buscar igualdad de oportunidades este es el camino. Involúcrense, escuchen vivencias, conozcan el territorio, determinen necesidades y estén lo más cerca posible de los problemas. Así encontraremos la solución con menos margen de error para equivocarnos», afirmó.

Agregó que «tenemos que entender, y es nuestro objetivo, que es necesario que esto sea una tarea colectiva y una política de Estado. Que haya una conjunción entre lo público y lo privado». Insistió en que «si no es con la sinergia público privada no es posible un desarrollo sustentable. Desde el Estado debemos potenciar la inversión privada, pero bajo reglas de juego que establezca el Estado para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de todos y todas».

Lamothe: «formar jóvenes en temas estratégicos»

El titular del CFI destacó el compromiso del Gobernador «con este propósito de formar jóvenes a escala general en los temas estratégicos en La Pampa y el país. No en vano La Pampa fue la primera Provincia donde se prototipó este proyecto, se hizo la prueba piloto, porque el Gobernador estaba convencido de que este era un camino que estructuraba desarrollo, formar jóvenes para el presente y el futuro de La Pampa era algo estratégico, por eso agradezco la visión a largo plazo y la confianza que tenés con los jóvenes de tu provincia.

Sobre la participación de los jóvenes dijo: «hay que agradecer que deciden apostar por el lugar en el que viven, porque la juventud argentina está estigmatizada con la creencia de que la salida está en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y en estos programas vemos a jóvenes de distintos puntos de las provincias, que piensan que las oportunidades están acá».

Para finalizar, dijo: «felicito especialmente a Sergio que es un convencido de estos temas, que es un desarrollista, un Gobernador que tiene una mirada de desarrollo estructural de mediano plazo con una mirada muy novedosa de la política y de los instrumentos públicos. A mí me toca ver cómo La Pampa creó institucionalidad en materia de financiamiento para el sector privado, esto es un modelo a seguir nivel país que se diseñó acá, con saberes pampeanos, y creo que es un ejemplo de lo que son capaces de hacer».

Trabajo

La actividad se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. En la primera parte, los jóvenes que participaron y participan de la capacitación contaron sus experiencias de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI. El Gobernador y el secretario del CFI expusieron su mirada sobre el programa y el contexto.

La segunda parte, los participantes pusieron en práctica los saberes construidos durante sus experiencias de formación con un debate y una puesta en común sobre ejes como la Gestión de Recursos Hídricos, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable e Inserción Regional e Internacional. Se armaron comisiones con el objetivo de aportar lineamientos para la construcción de una agenda territorial de desarrollo.

Para culminar la jornada se realizó un plenario de comisiones y puesta en común sobre las conclusiones alcanzadas en un panel con funcionarios provinciales.