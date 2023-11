Germán Cano, el verdugo de Boca, se mostró feliz por ganar la Libertadores: “Todavía no caigo”

El delantero argentino fue el goleador de la Copa con 13 tantos, uno para abrir la final ante el «Xeneize».

El delantero argentino del Fluminense Germán Cano se mostró feliz tras conquistar la primera Copa Libertadores del “Flu” el sábado por 2-1 en la final ante Boca en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El oriundo de Lomas de Zamora mostró su felicidad por el titulo obtenido con el club carioca y expresó que todavía no se percató del hecho histórico que consumaron el pasado sábado: «es muy lindo, algo histórico porque Fluminense no tenía esa Copa. Estamos muy felices, todavía no caigo. Más adelante voy a entender un poco mejor todo lo que me está sucediendo. El teléfono explotado de mensajes de amigos, gente conocida, las redes sociales también».

«Lo que se vivió dentro de la cancha fue especial, va a quedar marcado para siempre. Todo lo que vivimos con mi familia, el esfuerzo que se hizo durante muchísimo tiempo. No fue nada fácil llegar hasta donde Fluminense llegó, ser el campeón de América. Estamos muy felices, disfrutando de este presente que nos toca vivir. Son todas palabras de agradecimiento, felicidad y de vivirlo, que no sabemos cuándo va a volver a pasar» agregó el atacante argentino.

Sobre Boca y lo que significa el club “xeneize” en la Copa Libertadores de América, Germán Cano opinó: «Sabíamos lo que era jugar contra equipos argentinos, nos tocó en fase de grupos contra River y contra Argentinos en octavos y poder llegar a la final contra Boca y poder ganarle es algo histórico. Sabíamos que Boca nos iba a esperar un poco atrás y salir de contra, también muchos centros desde los costados. Son fuertes en la bola parada. El partido salió como esperábamos. Felicito a todo Boca porque hicieron un gran partido, dejaron todo, fue una final con muchísimos condimentos y estamos muy felices».

«Nosotros siempre tenemos una misma idea de juego, independientemente del resultado. Queremos generar situaciones de gol sin desesperarnos, y eso es bueno porque tenemos una idea clara de lo que pide el técnico. Cuando íbamos 1-1, en ningún momento nos desesperamos ni hicimos nada no habitual, nos preparamos para eso» añadió el ex jugador de Lanús.

Además, el delantero aseguró que al equipo lo ayudó la infantil expulsión del colombiano Frank Fabra en Boca: «nos ayudó, ellos nos podían hacer un poco más de daño. No sabemos cómo hubieran sido los últimos minutos con unos menos, nosotros hemos ganado partidos jugando con diez, con Flamengo también aguantamos con diez. En los entrenamientos también muchas veces jugamos con uno menos, son trabajos que dentro de la cancha uno piensa. Salimos jugando de abajo también porque lo vemos en la semana».

A sus 35 años, Germán Cano se encuentra en el punto máximo de su carrera luego de varios años dando vueltas por Lanús, Chacarita Juniors, Colón de Santa Fe y equipos de Colombia, Paraguay y México donde no terminaba de asentarse hasta su llegada al Vasco da Gama en 2020 donde anotó 43 goles en 101 partidos. Esa marca en el club carioca hizo que el Fluminense decida quedarse con sus servicios y lo convierta en un ídolo del “Tricolor” con 81 goles en 125 juegos.

En este 2023, el atacante nacido en Lomas de Zamora escribió su nombre en los libros de historia porque, además de conseguir la Copa Libertadores de América el pasado sábado en el estadio Maracaná, se consagró como el máximo goleador de esta edición del certamen continental con 13 goles en 12 encuentros y uno en la final ante Boca.

Sobre este increíble momento que vive, Germán Cano declaró: «Ser el goleador de la competición es un orgullo muy grande, un placer. Mucha dedicación, trabajo, dejé muchas cosas de lado para llegar a la final, eso representa muchísimo. Yo no puedo elegir si tengo que estar en la Selección Argentina o no, no me corresponde a mí. Sí tengo que hacer lo mejor para mi equipo, como lo hice en la Libertadores, 13 goles en 12 partidos, levantar la Copa, eso sí lo puedo hacer, lo otro sale de mis manos».

Por último, el goleador del Fluminense catalogó como “el sueño próximo” un posible cruce contra el Manchester City en el Mundial de Clubes: «Claro que me le animo al Manchester City, es el sueño próximo: Cano vs. Haaland. A nosotros nos gusta jugar y a ellos también, va a ser lindo, pero primero va a haber que ganarle al equipo de Benzema. Va a ser lindo, es un sueño».

Escrito por Agustín Piñan

NA