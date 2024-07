George Clooney le pidió a Joe Biden que baje su candidatura: «No es el mismo que en 2010»

El presidente de los Estados Unidos va por la reelección contra Donald Trump pero sus otrora partidarios le piden que dé un paso al costado y no se presente.

George Clooney, actor.

La antesala a las elecciones generales en Estados Unidos se puso todavía más picante en las últimas semanas. Como si la condena al candidato republicano Donald Trump no fuese suficiente, el demócrata Joe Biden -que va por su reelección- enfrenta ahora el pedido de sus ex partidarios, como George Clooney, para que no se presente.

«Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010», escribió el actor de Hollywood en una columna que fue publicada este miércoles en el sitio The New York Times.

Como él, otros mediáticos de Estados Unidos -como el presentador Jon Stewart- apelaron a la salud del demócrata para hacerlo desistir de la carrera electoral tras ver su actuación en el primer debate contra Donald Trump, en la que el demócrata quedó muy por detrás del republicano.

«¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero nuestros líderes del partido deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver», señaló George Clooney en referencia al papel que hizo Joe Biden durante el debate.

«Lo considero un amigo y creo en él», siguió el actor sobre Joe Biden, de 81 años, a quien le recordó que «la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo».

Las palabras del actor son particularmente duras viniendo de un «amigo», pero también advirtió que el Partido Demócrata debería escuchar a otros potenciales candidatos, como la vicepresidenta, Kamala Harris, o el gobernador de Maryland, Wes Moore. «Entonces podríamos ir a la convención demócrata del próximo mes y resolverlo», señaló.

Mientras tanto, Joe Biden le confirmó a los legisladores demócratas en una carta enviada el lunes de esta semana que a pesar de «todas las especulaciones de la prensa y de otros sitios» sigue «firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a seguir esta contienda hasta el final y a derrotar a Donald Trump».

«Tuvimos un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que fue mi mejor actuación. Pero desde entonces ha habido mucha especulación», reconoció Biden.

En los últimos días, Trump estableció una considerable ventaja sobre Biden en la carrera por la Casa Blanca desde que ambos candidatos debatieron la semana pasada, según sondeos de opinión separados publicados el miércoles por el New York Times y el Wall Street Journal.

El sitio The Economist, por caso, publicó un duro artículo con la frase «no es forma de gobiernar un país» y la imagen de un andador, señalando la aptitud mental del actual Presidente de los Estados Unidos.

La encuesta del New York Times y el Siena College mostró que Donald Trump aventajaba en 6 puntos porcentuales -49% a 43%- a Joe Biden entre los votantes registrados que el medio consideraba probables votantes en las elecciones del 5 de noviembre.

En el informe del Wall Street Journal apareció Trump con una ventaja de 6 puntos sobre Biden, frente a los dos puntos de liderazgo de un sondeo que el mismo medio realizó en febrero.