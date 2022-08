Genoni: «Las elecciones se deben hacer antes, creo que es lo que el pampeano realmente quiere»

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni se expresó a favor de adelantar las elecciones en la Provincia de La Pampa.

En una nota concedida al Canal Somos La Pampa, el dirigente mercantil expresó:

«Yo creo que hay que partir de la base que situación y que nivel de endeudamiento tiene el país.

No le trato de echar la culpa a nadie pero digo que el país arranca con una variable de endeudamiento muy alta, arranca con una pandemia y una crisis que en el 2021 se acentúa.

A todo eso luego se le suma un tema político porque en Argentina en el último tiempo lo que hemos encontrado y estoy hablando de los últimos diez años, es una crisis política donde no hay un lineamiento conjunto hacia donde quiere ir.

En eso de que cada vez que entra un gobierno pone nuevas variables y nuevas reglas de juego, el sector privado no sabe adonde ir. Hay una incertidumbre muy grande a la hora de las inversiones locales, imagináte a la hora de las inversiones extranjeras.

La falta de previsibilidad y de criterio en que invertir genera esta incertidumbre que tenemos hoy.

Todo eso encuentra un presidente débil que necesitaba tomar decisiones fuertes, no las está tomando y hoy se trata de respaldarlo a través de la Vicepresidenta y Sergio Massa que presiden la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para poder fortalecer el poder ejecutivo.

Cosa que hace rato no se veía. Me acuerdo allá por el 2001 cuando De La Rúa pega el manotazo y lo llama a Cavallo.

Yo creo que únicamente un buen consenso político lo va a sacar adelante. Massa tiene cierto respaldo en los sectores económicos quienes manejan la economía argentina y eso podría ser un punto a favor. El riesgo país bajó, el dólar blue bajó hay que ver ahora que variable van a hacer en términos económicos porque se están venciendo 500 mil millones en bonos y eso hay que insertarlo de vuelta en la economía o en el peor de los casos emitir moneda para rescatar esos bonos.

Si se emite moneda se pueden generar varias alternativas económicas que pueden ser perjudiciales.

Yo creo que tiene un año y medio ahora con la posibilidad de manejar la economía, es una persona política en un sector económico entonces me parece que tiene la posibilidad de sacar el país hacia un rumbo.

Si lo hace y las variables económicas mejoran yo creo que la situación económica del empresariado argentino está en condiciones de invertir lo que genera la falta de inversión es la incertidumbre que hay. O sea Que haces con lo importado? lo vendes ?, lo stockeas ? si no sabés que es lo que va a pasar con el dólar y esa incertidumbre hace que la gente no produzca, no venda, que venda con factura abierta, entonces no te da precios, y en el momento de pagar recién te liquidan si no hay reposición no te venden lo que es stock, todo esto genera falta de certeza.

La falta de certeza como se cambia ? cuando hay un líder fuerte. Si Massa logra mostrarse como líder fuerte, logra de alguna manera enderezar la economía, vamos a tener candidato para el 2023 del lado del oficialismo, veremos que hay del lado de la oposición.

¿ Hay que desdoblar las elecciones ?

Yo creo que sí hoy como están acentuadas las grietas que se están dando en el centralismo porteño, no pueden perjudicar a las provincias. Hay algunos que pretenden que esas grietas de centralismo porteño, se trasladen a las provincias.

Hoy La Pampa no tiene esa grieta, los pampeanos siempre de alguna manera estamos en una situación llamále de privilegio en el sentido de que tenemos una provincia organizada que paga los salarios, paga los proveedores, por eso digo las discusiones del centralismo porteño no hay que traerlas a la provincia, por eso hay que desdoblarlas, yo creo que las elecciones se deben hacer antes, y eso va a poder independizar una elección que es realmente lo que el pampeano quiere» finalizó.