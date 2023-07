General Pico: Ziliotto entregó 35 viviendas y anunció 100 más

Las viviendas cuya entrega encabezó esta mañana el gobernador Sergio Ziliotto, corresponden al Plan Provincial Mi Casa 2, la misma operatoria a través de la cual el mandatario confirmó la construcción de otras 100 viviendas. Durante su estadía en la ciudad norteña, junto a la intendenta Fernanda Alonso, inauguró la nueva sede del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda.

Participaron de los actos el vicegobernador, Mariano Fernández; la intendenta, Fernanda Alonso; el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo; la vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; autoridades del IPAV y demás funcionarios provinciales y municipales.

Durante la entrega de llaves de las viviendas, Ziliotto se dirigió a las y los piquenses y les dijo: “tengan en claro que tenemos internalizado que son pocas 35 viviendas, si uno analiza la cantidad de familias que están esperando de un Gobierno que se haga cargo, como Estado presente, de darles el acceso a la dignidad de tener un techo propio”.

“Esto tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado en Argentina”, expresó y recordó que “en 2018 Carlos Verna entregó las últimas, 400 viviendas que se habían diseñado en el gobierno anterior, casualmente un gobierno peronista. Por eso nos llevó a nosotros este tiempo reimplementar políticas públicas y volver a poner en marcha los mecanismos que nos permitieron llegar al día de hoy”.

Tierra y viviendas en ejecución

Trajo a colación también que en 2019 “se aprobó la Ley del Banco de Tierras, para que el Gobierno tuviera mayores herramientas para acceder a la tierra y que sea trasladada a la inclusión” y precisó que con este instrumento “compramos durante esta gestión 60 hectáreas que ya se empezaron a sistematizar para dar espacio a todo lo que vemos: 198 viviendas ProCreAr, 200 viviendas Casa Propia, 158 terrenos con servicios y otras 300 viviendas que están dentro del plan de las 1.100 que hemos firmado con el Gobierno nacional”.

Otras 100 casas para General Pico

Ziliotto reiteró que “es concreta y palpable la decisión del Gobierno de seguir haciendo viviendas” y señaló que en “esta gestión nos hemos planteado un lema, que no es un relato ni promesa electoral, es una forma de entender nuestra responsabilidad ante la gente, que es: vivienda que se termina, se comienza una nueva. Barrio que termina, un nuevo barrio comienza”.

En este sentido informó que “en el día de ayer hemos instruido a Jorge Lezcano, a Érica Riboyra (Presidente y Gerenta de Adjudicación del IPAV), para que se comience un proceso y construir, con recursos exclusivamente de cada pampeana, de cada pampeano, a través del Programa Mi Casa 2, la misma operatoria de estas 35 que estamos entregando y otras 75 que están esperando para ser entregadas, vamos a licitar 100 viviendas más”, agregó Sergio Ziliotto.

“Sigamos trabajando juntos, sepan que ese es nuestro desafío, lo tomo aquí, ante todos. Lo hicimos con Fernanda (Alonso), lo hicimos con Mariano (Fernández), no tengo dudas que lo seguiremos haciendo con Fernanda, con Alicia (Mayoral) y de mi parte sepan que siempre me van a tener al lado de ustedes para ver cómo hacemos cada vez más grande General Pico y la provincia de La Pampa”.

“Activar la política habitacional”

Fernanda Alonso agradeció la presencia en la ciudad para cumplir el sueño de 35 familias, “felicitaciones a cada una de las familias que hoy están accediendo a este sueño, gracias al Gobierno provincial por hacerlo posible. Esto se concretó porque hubo una decisión de activar la política habitacional con fondos provinciales, porque estamos sufriendo el efecto de haber cortado la política pública a nivel nacional que no nos daba la posibilidad de seguir con esta construcción anual de 2000 viviendas para que las familias accedan a este derecho”.

“Esta es la primera vez que entregamos casas en nuestra gestión; las primeras 35 viviendas, realmente esperamos que esto se pueda continuar porque sabemos el efecto que genera en cada una de las familias”, concluyó la Jefa Comunal.

“La tranquilidad de una vivienda digna”

En nombre de adjudicatarios y adjudicatarias, Adriana Andrade afirmó que “tener una vivienda facilita y aliviana el día a día de aquellas familias que pagan alquileres, a veces altísimos y en pésimas condiciones. Tener una vivienda propia nos hace soñar, proyectar, apoyar la cabeza en la almohada con la tranquilidad que nuestros hijos tienen una vivienda digna, un lugar donde crecerán y cumplirán cada una de sus metas”.

La adjudicataria se preguntó, “¿quién no ha soñado con esto?” y afirmó “hoy nuestro sueño, el que esperamos por tantos años, se hizo realidad. Anhelamos con todo el corazón que las familias que esperan por su techo puedan cumplir este sueño también porque todos lo merecemos y felicito a cada familia presente. Hoy comienza una nueva etapa para todos y les deseo que sea próspera y repleta de bendiciones”.

Delegación del IPAV

La nueva Delegación está ubicada en la calle N° 9, entre 28 y 30, y consta de 315 metros cuadrados. Tiene por objetivo fortalecer al IPAV en el territorio y brindar mayor comodidad a quienes allí trabajan y, fundamentalmente, estar más cerca de las y los vecinos que requieran algún trámite o consulta. La intendenta de la ciudad expresó su emoción por esta nueva sede en General Pico, “hablamos de recordar a quien tuvo la idea y luchó por este espacio, Olga Marchesich, una militante y funcionaria del Gobierno provincial que insistió profundamente en que el Instituto tenga su espacio propio, en las condiciones que amerita el caso, para atender una demanda que no es menor, que es el derecho al acceso a la vivienda”.