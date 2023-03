General Pico: Ziliotto, Alonso, Mayoral y Campo presentaron la lista del FREJUPA

Este lunes por la tarde los candidatos locales y provinciales realizaron el acto de presentación de la lista del Frente Justicialista Pampeano en la ciudad de General Pico. Cada una y uno de ellos estuvieron acompañados por una gran convocatoria en la renovada Unidad Básica, de cara a las elecciones del 14 de mayo.

El multitudinario acto contó con la presencia del gobernador y actual candidato Sergio Ziliotto, junto a su compañera de fórmula, Alicia Mayoral. Ambos fueron recibidos por la anfitriona Fernanda Alonso, actual intendenta y cabecera de la lista local del FreJuPa, que lleva como viceintendente a Alberto Campo.

También estuvieron presentes las y los candidatos a concejales: Daniela Cabrino, Raúl Reyna, Mariana Raimondi, Roberto Gómez, Elena Vázquez, Mario García, Andrea Lamas, Andrés Maidana, Patricia Gaiottino, Lisandro Patek, Silvina Romero. Junto a ellas y ellos, Roberto Bertone, Laura Moreira, Yésica Guiñazú, Héctor Galletti, Viviana Frank, Edgardo Méndez y Cecilia Quiles.

A su vez, participó la candidata a Jueza de Paz, Claudia Godoy y sus suplentes, Maximiliano Robledo y Carina Feito.

FERNANDA ALONSO

“Gracias a nuestro presidente del partido, al compañero Ziliotto, a su compañera de fórmula Alicia Mayoral y a mi compañero, mi coequiper Campito, gracias cada uno y cada una de los integrantes de esta lista, tanto titulares como suplentes, gracias a cada uno de los referentes de la líneas, gracias a los candidatos y candidatas a diputados, y actuales diputados y diputadas nacionales y provinciales. Fundamentalmente a los militantes, estamos acá, en nuestra casa, en la casa del peronismo, la casa que hemos podido renovar, a la casa a la cual pudimos volver.

Tuvimos momentos difíciles donde no podíamos abrir las puertas de la unidad básica, se nos prohibió por una cuestión de salud y de bienestar general. Hoy abrimos la unidad básica totalmente renovada.

Hoy tenemos la posibilidad de que la unidad básica se abra para presentar nuestra nueva lista de candidatas y candidatos a nivel local, junto a nuestra fórmula provincial. Hemos logrado en Pico no solo cumplir con la equidad que la ley nos establece, sino con la diversidad. Esta lista es diversa y representa al Frente Justicialista Pampeano, esta lista comprende a madres, padres, dirigentes, militantes, profesionales, representantes de instituciones, gente que desde hace mucho tiempo ha estado trabajando para darle todo al peronismo, gente que hoy vuelve a sumarse a las andanzas de este peronismo y este trabajo que vamos a llevar adelante juntos.

Campito, me conoce, es el secretario actual de Ambiente y es quien todos los días recibe cualquier planteo que el ciudadano tenga para hacer. Esa proximidad le ha dado la posibilidad de llevar adelante una tarea no menor como es la de prestar los servicios básicos que un municipio tiene, así que es el coequiper que elegí para formar parte de esta fórmula que empieza con él a la cabeza y sigue con Daniela Cabrino, la trabajadora social, actual secretaria de Desarrollo Social del municipio, sigue con Raúl “Niky” Reyna de la línea de Convergencia, que fue ministro de la Producción, contador, profesor y hoy es su vuelta a la política. Se suma Mariana Raimondi del Centro Empleados de Comercio, un sector que necesitamos que sea parte de esta lista y que creemos fervientemente que lo va a representar de esa manera. Roberto Gómez, de nuevo con nosotros, UOCRA ha sido un puntal que va a seguir siendo parte de este peronismo fortalecido y que tiene la posibilidad de llevar adelante tantas obras y tantos puestos de empleo que General Pico puede sostener gracias a decisiones de este gobierno peronista. Elena Vázquez, del Frente Renovador y una profesional del Ministerio de Desarrollo Social. Mario García, amigo e hincha de Costa, actual concejal que va por una revancha. Andrea Lamas, nuestra candidata de Nuevo Encuentro. De Pueblo Nuevo tenemos a Andrés Maidana. Patri Gaiottino en representación de varias instituciones, quien siempre ha sido parte de este partido. Lisandro Patek, nuestro director actual de Desarrollo Económico que viene haciendo mucha fuerza en un sector no menor como es el económico de la ciudad y Pini Romero, nuestra militante del barrio Ranqueles. Y se suma Claudia Godoy, del ámbito de la salud, nuestra jueza de paz. Y me toca conducir, ser la cabeza de la lista local, y me van a conocer más por los hechos que por los dichos porque en estos años hemos podido traer a General Pico respuestas de todo tipo. Porque cada vez que fui a plantearle al señor gobernador la necesidad de un acompañamiento para llevar acabo una obra o una respuesta a una zona de General Pico, no dudó. Por eso vengo a pedirles la confianza que me dieron en este lugar donde les pedí que me ayuden a hacer historia para que por primera vez una mujer llegue a ser intendenta de la ciudad de General Pico y ustedes me la dieron, ustedes me votaron y me dieron esta posibilidad, no la desperdicié, trabajé duro, trabajamos con todo el equipo, con los condicionantes que tuvimos en una pandemia que nos direccionó el plan de gobierno de manera totalmente diferente pero que La Pampa estuvo a la altura de las circunstancias, no les quepa duda, esto es un hecho que podemos disfrutar. Entonces vengo a pedirles 4 años más, vengo a pedirles la posibilidad de continuar trabajando con este ritmo y con este compromiso que hemos asumido en el 2019 y que le vamos a seguir metiendo con el compañero Ziliotto, eso va a ser un hecho y porque la mayoría de las pampeanas y los pampeanos nos van a elegir.

Hay gente que no puede entender cómo llevamos 40 años de peronismo sostenido, el peronismo es eso, es la posibilidad de hacerse cargo de los problemas que tiene la gente, decodificarlos, buscar respuestas, hacer gestiones y traerlas al territorio y eso es lo que han hecho otros detrás de mí en el municipio y en la provincia, darnos la posibilidad de sostener durante 40 años políticas públicas que piensen en la gente, 40 años de tener la posibilidad de que venga lo que venga La Pampa está preparada para enfrentarlo y eso es lo que tiene General Pico también. ¿Quién de nosotros no ha ido al hospital? ¿Quién de nosotros no ha ido a una escuela pública? ¿Quién de nosotros no ha hecho uso de la seguridad de nuestra provincia? ¿Quién de nosotros no abre la canilla y sale agua potable? Tirás la cadena y corre, funcionan las cloacas, Pico garantiza todos los servicios esenciales y eso es peronismo, eso son 40 años. Cuando un niño nace en esta ciudad ya tiene garantizado todo eso y más, vamos por más. El peronismo en La Pampa acompaña y vive a la par de cada uno de nosotros y en cada etapa de nuestra vida, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos logrado, creo que esto ha sido posible porque hemos tenido ese acompañamiento indiscutido del gobernador que nos dio respuestas y de Carlos Verna que siempre que lo llamé para pedirle un asesoramiento lo tuve, me escuchó, me acompañó y me sigue acompañando.

Conducir Pico es un desafío enorme, se los puedo asegurar, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir convencidos todos con este equipo fuerte y que está tomando de nuevo un compromiso distinto con la localidad, y lo que les pido a cada uno de las y los militantes es que salgamos a defender lo que logramos, a mostrar orgullosos a la gente lo que ha sido Pico, lo que es hoy Pico y lo que podemos seguir haciendo. Necesitamos 4 años más con Campito, con Sergio, con Alicia, necesitamos que los militantes jóvenes pongan su energía y que las mujeres entiendan que no las voy a hacer quedar mal, que necesito que acompañen y que estén a la par. Necesitamos que el militante barrial valore ese trabajo cotidiano que solo el peronismo tiene, el estar al lado de cada ciudadano y ciudadana todos los días, poniendo la cara y buscando respuestas, eso solo lo tiene el peronismo, valoremos y pongamos en reconocimiento en cada una de las acciones que lleven a cabo en el barrio. Y ni hablar de los antiguos militantes, de los que podemos seguir tomando conocimientos, de los que podemos seguir copiando lo que se hizo bien y trayendo cosas nuevas para Pico. Nuestros líderes nos marcan el rumbo y eso está claro, La Pampa necesita sostener el peronismo en el gobierno y General Pico también, por eso les digo y les pido con más fuerza que nunca, con más militancia, más convencidos y más orgullosos que salgamos a la calle a contarle al compañero y a la compañera que nosotros vamos a estar siempre, toda la vida vamos a estar a la par para acompañarlos en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias por la oportunidad.

ALBERTO CAMPO

“Gracias por estar acá, gracias por la militancia, gracias por defender siempre al peronismo, le digo gracias a todos los que están acá pero no me quiero olvidar de algunos que están en mi memoria: Olga Marchesich, no me quiero olvidar de Loreto Lezcano, del Rulo Larrea, del Ruso Beltramino, de Berta Suárez de Delú, de muchos compañeros que han trabajado y me han enseñado a trabajar y a militar. Simplemente eso y pedirles que nos acompañen y salir a defender este peronismo que a todos nos ha cobijado y enseñado algo, gracias por esta oportunidad.

SERGIO ZILIOTTO

“Realmente es una enorme satisfacción y un enorme gusto estar nuevamente en la casa de los peronistas. Yo tomé una provincia ordenada con un claro objetivo, con una línea de gestión muy definida. Lo que hice fue continuar un modelo de provincia con las y los pampeanos adentro, con salud, con educación, con viviendas y con obras. Desde el peronismo de La Pampa siempre hemos tenido muy alto las banderas de nuestro partido, muy en claro cuál es la doctrina del movimiento.

No es casualidad que seamos motivo de orgullo y envidia de otros peronismos de otras provincias. Tenemos muy en claro en el peronismo de La Pampa que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Aquí podemos decir con orgullo que La Pampa es peronista por las gestiones justicialistas y hemos tenido líderes que nos marcaron el rumbo, pero quienes venimos detrás tenemos que ser demostrar que somos capaces, que los tiempos cambian, saber entender que los tiempos cambian, que a la gestión hay que ponerle equipos de trabajo, un partido cohesionado, un partido donde todos entendamos que lo primero que tenemos que lograr, y así ha sido, es la unidad.

Es el mensaje que tenemos que mostrar desde la provincia de La Pampa a nivel nacional. Basta de nombres propios, primero la unidad. En esta gestión no estoy solo, hay un conjunto de compañeros desde el ejecutivo, compañeras intendentas e intendentes que le han puesto el pecho a la gestión. Por eso no puedo perder esta oportunidad de estar acompañando a Fernanda y Campito junto con Alicia para dar el puntapié inicial de lo que será una nueva costumbre de que Pico siga siendo peronista el 14 de mayo. Hoy están demostrando que las y los compañeros van a defender un modelo de provincia, de localidad y ciudad.

No es casualidad que siempre Pico fue peronista dentro de La Pampa y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Hace mucho tiempo que trabajamos juntos con Alicia, sabemos lo que es trabajar para los que menos tienen.

Compañeras y compañeros, siempre lo decimos, estos actos no son para hacer discurso bonitos, sino para darnos fuerzas y salir a militar, defender lo que nos corresponde, porque defendiendo la gestión peronista se está defendiendo a los que menos tienen.Por eso, quiero la campaña como siempre nos enseñaron, qué vamos a prometer lo que nos enseñó carlos verna, trabajar, trabajar y trabajar, no tenemos otra manera.

Es una campaña a corazón abierto, sin esconder nada. Qué le vemos a decir a la sociedad, lo que venimos haciendo hace mucho tiempo: hospitales, escuelas, jardines, pavimento, rutas. Nos vamos a poner la provincia al hombro para defender a las pampeanas y pampeanos en una dura crisis que atraviesa el país.

No fue problema cumplir con la palabra, que fue revitalizar la política. Cada cuatro años nos sometemos a la voluntad popular, porque hacemos las cosas como las prometimos y es por eso que nos siguen dando la confianza para seguir gobernando. Hoy es un día especial, volvemos a la casa del peronismo. Siempre tratando de respetar al otro, es una enorme satisfacción estar aquí.

Ustedes sepan que tienen todos los argumentos, todos los medios para decir que una vez más un gobernador peronista hizo en pico lo que prometió en campaña. Tengo el orgullo, y porque recibí una provincia, porque tenemos un modelo de provincia, que pudimos dar respuestas a las necesidades y no es casualidad que hallamos más de 40 mil millones de pesos en General Pico.

Sé cuáles son los proyectos de Fernanda, son los de Alicia, los de Campito. Sepan que a pesar de lo que hicimos, vamos a seguir haciendo lo que la ciudad necesita. Esperemos que el 14 de mayo estemos decretando que La Pampa sigue siendo peronista y Pico sigue siendo peronista”.