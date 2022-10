General Pico reafirma su potencial de servicios educativos en todos los niveles

En las instalaciones de El Viejo Galón tuvo lugar hoy la 22° Expo de Carreras, donde se exhibió la oferta educativa de carreras universitarias, terciarias y de formación profesional de General Pico. A ello se sumó la posibilidad de Policía de La Pampa, Ejército Argentino y Bomberos Voluntarios, como novedad de esta edición.

La actividad se desarrolló a través del Programa Cabildo XXI, a cargo de la Municipalidad de General Pico, por donde pasaron más de un millar de estudiantes, acompañados por docentes. General Pico posee 171 carreras entre universitarias y terciarias y 86 de formación profesional. Al respecto, la responsable de Cabildo XXI explicó a la Agencia Provincial de Noticias “hoy están todos los chicos y chicas de último año de nivel Secundario, en la exposición están todas las instituciones universitarias, terciarias y de formación que tiene la ciudad. La idea es que puedan llevarse toda la información de lo que es estudios superiores en General Pico y, este año, incorporamos a pedido de los chicos Policía, Ejército y Bomberos, como salida laboral y formación profesional específica”.

La propuesta de la ciudad es muy amplia, posicionándola como Centro Regional Universitario, “buscamos que los y las jóvenes se queden estudiando en la ciudad porque la calidad de las carreras es muy variada. Pasan unos 1.000 estudiantes, de coordinada en grupos, esto llevó un trabajo previo de orientación vocacional específicamente en los colegios para que los chicos y chicas lleguen hoy con una idea y analizar su futuro y/o proyecto de vida”. Por su parte, el secretario de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura del Municipio, Nicolás Mendoza, hizo hincapié en este fomento a la educación a partir de la importante población universitaria, “es un objetivo primordial de la gestión, sobre todo porque la generación de conocimiento y recurso humano capacitado para ocupar lugares de trabajo es fundamental”.

Policía de La Pampa

El Instituto Superior Policial presentó su stand y en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el cabo cadete Lucio Cobos consideró muy fructífera la actividad para poder guiar a los y las jóvenes en la elección de una carrera superior. En el caso particular de la institución son dos opciones de estudio las carreras de Oficial y la de Agente, en el primer caso son tres años, brindada por el Cuerpo de Cadetes; en tanto, la segunda opción es de un año. “Las inscripciones para el Cuerpo de Cadetes se abren el 18 y llegan hasta el 31 de octubre, hay que tener entre 18 y 24 años, ser argentino nativo y/o con ciudadanía, ya no es un impedimento el tema tatuajes, que es algo que nos consultan mucho, siempre y cuando no sean ofensivos para las personas, tampoco la altura o el tener hijos es un impedimento”, añadió.

Universidad Nacional de La Pampa

Eric Morales Schmuker es secretario del Decanato de Ciencias Humanas de la UNLPam y acompañó esta jornada desde el stand de la Universidad. “Nuestra Facultad es una de las instituciones de educación superior más importante y de más trayectoria en la ciudad. En particular la UNLPam tiene seis unidades académicas, nuestra Facultad es una de ellas, con dos sedes (una en General Pico y otra en Santa Rosa), ofrece 15 carreras de grado entre profesorados y licenciaturas, en Pico Educación Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Educación a Distancia, bajo la modalidad presencial y a distancia, y en Santa Rosa Historia, Geografía, Letras, Comunicación Social e Inglés. Esa oferta es presencial, son carreras de grado, con una trayectoria, en su mayoría, de 50 años, así que con una larga tradición. Asimismo, en el caso de la sede General Pico una de las apuestas más importantes que también tiene su trayectoria es Ciencias de la Educación a Distancia, que es una de las carreras más solicitadas después de los dos años de pandemia, en la búsqueda de opciones que se pueden hacer a distancia y bajo la modalidad virtual”.

Visión Tecnológica con su carrera de Enfermería

Otra oferta de gran demanda es Enfermería, respecto a esta oportunidad Pamela Fanfliet, directora Académica de la carrera en dicho instituto, contó: “tenemos la oferta de Enfermería, Radiología y Laboratorio, son carreras de cursado intensivo los sábados, de 8 a 20, en el Colegio Amela Martín, tienen una duración de tres años, con validez nacional. Actualmente en Enfermería están haciendo las prácticas comunitarias, en primer año, y en segundo y tercer año en el Hospital Gobernador Centeno”.