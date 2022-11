General Pico: conmovedor reconocimiento a Salud Pública en el desfile aniversario

Durante la noche del viernes tuvo lugar el Acto Central por el 117° Aniversario de la ciudad de General Pico. Y dentro de las actividades previstas anoche, resultó particularmente distintivo dentro del desfile organizado por el municipio piquense, el pasaje de decenas de trabajadores y trabajadoras del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno que recibieron un sostenido aplauso por parte de la comunidad durante todo el trayecto de Avenida San Martín.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, y la intendenta local, Fernanda Alonso, quienes estuvieron acompañados por los ministros, de Salud, Mario Kohan, de Seguridad, Horacio di Nápoli, la vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, el jefe de Policía, Daniel Guinchinau, diputados y diputadas provinciales, concejales, demás funcionarios provinciales y municipales, representantes de instituciones intermedias, invitados especiales y una gran cantidad de vecinos que escucharon las palabras de las autoridades y disfrutaron del desfile.En nombre del Gobierno provincial el vicegobernador saludó a la ciudad por estos 117 años de vida, “quiero, en principio, dejar los saludos del gobernador de la provincia de La Pampa, quien se encuentra con un estado gripal propio de la estación. Hay sentimientos encontrados, por un lado los festejos por otro el agua que también hacía falta y mucho; y quiero felicitar a la señora intendenta municipal porque siempre digo que cada acto, sea patrio o en este caso de un aniversario, o en el día a día, está perfecto se venga a hacer una rendición de cuentas frente a su pueblo”.En relación a esta sinergia entre el sector público, privado, instituciones, Fernández la vinculó con el trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Municipio, “que nos permite, y permitirá, tener una mejor calidad de vida para los y las pampeanas. Quería decirles también que hace algunas horas ingresó el Presupuesto de la provincia de La Pampa a la Legislatura, un Presupuesto que tiene importantes aumentos en lo que tiene que ver con las políticas de Estado, como salud pública, obra pública, educación, seguridad, pero fundamentalmente tiene que ver con una provincia equilibrada y que no tiene endeudamiento, pero que a la hora de estar presente frente a sus ciudadanos está presente, por eso quiero agradecer a todas las autoridades presentes, nacionales, provinciales y municipales, que tengan unas hermosas jornadas de festejo, y aquí estaremos siempre rindiendo cuentas, inaugurando obras, ejecutando licitaciones, que hacía muchos años no veíamos, felices 117 años”. Fernanda Alonso celebró el arribo a estos 117 años de la ciudad “que nos alberga y contiene, en la que crecemos, nos educamos, nos proyectamos, descansamos, disfrutamos y soñamos; hoy 11 de noviembre comienza una grilla de tres días de festejo con actividades que preparamos durante muchos meses, donde la comunidad se ha involucrado, porque hoy no cumple años el municipio sino la ciudad, y por ende cada persona que habita y hace grande este suelo”.La jefa comunal destacó el impacto económico de este evento cultural y turístico, haciendo hincapié en la predisposición de todas las instituciones convocadas a la organización, al igual que el sector privado que acompañó con más de 13 millones de pesos para el evento.Tras un repaso por la historia de la ciudad y las acciones de gobierno llevadas adelante, Alonso se refirió a la consecutividad de los planes de gobierno, “que han logrado una ciudad segura, ordenada, planificada y modelo en varias temáticas. Todas estas fortalezas hacen a nuestra identidad piquense”.“Hace unos años escuché hablar de que aquí no hay nada para hacer, que no se podía estudiar o conectarse con el mundo, que no había ofertas culturales u oportunidades laborales atractivas, hoy las y los jóvenes están eligiendo a Pico para desarrollar su proyecto de vida y ese es el desafío, que a Pico la elijamos todos los días, para mejorarla y hacerla aún más atractiva”, agregó.Poniendo al ser humano como protagonista de la acción de gobierno local, la intendenta se refirió al derecho de vivir bien, “hacia eso vamos” dijo, “los estándares de vida de esta localidad son muy importantes, acceso a salud, seguridad, educación, luz, agua, cloacas, conectividad, movilidad, accesibilidad, todo nos configura y determina, valorémoslo. Pero además tenemos otras cosas, contamos con 48.000 árboles en la vía pública que componen el patrimonio urbano, una red de ciclo vía urbana que pretendemos que conecte por toda la ciudad, un corredor de salud para realizar ejercicios que conecta el oeste con el este, 30 espacios públicos que mejoramos día a día y trabajamos fuertemente para que cada fin de semana haya una oferta de actividades y eventos. Todo esto es importante, pero lo más importante es apropiarse de ellos y cuidarlos”, prosiguió.Finalmente contó que se trabaja cada día siguiendo una abultada lista de proyectos e ideas, “pero por sobre todas las cosas emprendemos cada día bajo una consigna que está impulsada desde el sentimiento, quienes vivimos en General Pico vivimos General Pico, elegimos sus rincones, sus calles, su cultura, sus instituciones, su solidaridad, sus ganas de crecer y trabajar, su buena gente, nuestro pueblo, vamos a seguir trabajando para que cada piquense se sienta orgulloso de su ciudad, para que siempre la siga eligiendo como su lugar en el mundo, yo elegí General Pico y cada día la vuelvo a elegir”.

Aplausos para Salud

El desfile organizado por la Municipalidad de General Pico en el marco de la celebración, contó con la presencia de la casi totalidad de instituciones sociales, deportivas e intermedias de la ciudad. Y en ese marco, quedó nítidamente reconocida por la comunidad la presencia de los representantes de Salud Pública que en gran número integraron la columna que pasó por delante de las autoridades presentes. Los aplausos fueron sostenidas al observar el pasaje de la totalidad de los sectores que conforman el personal del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno. El contexto quedó sellado con las muestras de afecto por parte de la comunidad local y de pueblos vecinos, tanto hacia el personal que desfiló en la ocasión como así también la muestra de recursos en móvoles de última generaci{on que el Gobierno destinó al Centeno durante y posterior a la pandemia.

Los actos de demostración no quedaron acotados a la calle, sino que luego se viralizaron a través de las redes sociales donde tanto vecinos y vecinas como los propios integrantes del cuerpo de profesionales, trabajadoras y trabajadores, hicieron hincapié en el momento vivido. Muchos de ellos tuvieron como destino las autoridades del nosocomio público piquense, a quienes elogiaron por el acompañamiento durante la etapa crítica de la pandemia.

Las «gracias por confiar» y otros similares que reflejaron las cosas vividas tiempo atrás, resultaron demostrativos de lo padecido y soportado durante la pandemia. «Gracias x confiar en mi, sobre todo cuando quería bajar la guardia. Fueron dos años dónde en lo personal viví cosas que jamás pensé pasar» expresó uno de ellos. «En lo laboral el apoyo desde la dirección fue fundamental para poder transitar de la mejor manera posible todo lo transcurrido en esta pandemia. Anoche el reconocimiento de la gente me llegó hasta lo más profundo que no pude contenerme, pero lágrimas de felicidad y de agradecimiento» dijo otro.

«Hermoso desfile muy emocionante. Bárbara la organización, la verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a nuestro querido Hospital. Y a seguir adelante, lo que tenga que venir vendrá!!! Porq siempre vamos por más !!!!» agregó una usuaria en la red. «He tenido el honor de, en conjunto con mi equipo de trabajo, organizar el desfile del personal de Salud para el aniversario 117 de nuestra ciudad, fue maravilloso ver desfilar más de 500 personas y 15 vehículos. Aguantar de pie la lluvia, que siempre es una bendición, demostró que el EQUIPO DE SALUD siempre se mantiene de pie ante la adversidad. Gracias a la Dirección que me encomendó la tarea, y a todos y cada uno de los Sectores, Servicios, Departamentos, IVT, Grupos de apoyo y pacientes que participaron de la la hermosa fiesta que no fue más ni menos, celebrar que nuestro compromiso con la salud de la comunidad está intacto y que, por si fuera poco estamos vivos!!! Gracias gracias gracias» publicó uno de los encargados de la organización de la columna.