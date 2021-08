General Acha: celebraron el 139 aniversario con anuncios de importantes obras

En el marco de la conmemoración de los 139 años de la localidad de General Acha, se llevó adelante hoy por la mañana el acto oficial encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán y el intendente anfitrión, Abel Sabarots.

Acompañaron la ceremonia, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, los diputados nacionales, Ariel Rauschenberger y Martín Maquieyra, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, la viceintendenta municipal, Judit Acri, entre otras autoridades provinciales.

El ministro Bensusán se dirigió a los presentes transmitiendo el saludo del gobernador, Sergio Ziliotto, en esta fecha tan particular para General Acha.

“Es un orgullo estar hoy celebrando juntos este aniversario. Ustedes saben que siempre que pude, acompañé a las y los achenses en cada celebración. Justamente estamos donde comenzó a tomar forma La Pampa tal como la conocemos hoy. Acá fue la primera capital de La Pampa, cuando apenas comenzaba a ser un territorio nacional”.

Agregó, “tengo la fortuna de pertenecer a un modelo de gestión de Gobierno que cumple lo que promete. Por eso, vengo a anunciarles que este fin de semana, estará publicada la licitación de la obra de la travesía urbana y el 16 de septiembre, estaremos abriendo los sobres de las propuestas para realizarlas. Es una obra no solo reclamada por los achenses, sino por todos los pampeanos, donde se invertirán casi 420 millones de pesos”.

El funcionario provincial reafirmó la continuidad de las obras de ampliación de la red cloacal, “algo tan importante para la salud de la población, y cómo no destacar la construcción de 40 soluciones habitacionales. Sumadas a las licitaciones del Centro de Desarrollo Infantil y a las obras del PROMEBA, y a las que están en ejecución, estamos hablando de que se invierten más de 1.300 millones de pesos en obras”, destacó Bensusán, señalando que las mismas aportarán movimiento económico y fuentes de trabajo. “No estamos en un momento fácil para el país, pero seguimos en la línea de privilegiar a nuestra gente. Venimos de años difíciles que, sumados a la pandemia, han hecho que la presencia del Estado sea más importante que nunca”.

“En La Pampa y en General Acha en particular” dijo, “volvimos sentir la presencia de un Estado nacional presente, lo vemos en estas obras, pero también lo estamos viendo en el tratamiento de esta pandemia”.

Destacó que en la Provincia, “cada vacuna que llegó se colocó. Nunca faltó una cama para atender a personas afectadas de COVID. La pandemia va a terminar y deberemos enfrentar nuevos desafíos. Estoy seguro de que lo haremos juntos, nación, Provincia y municipio”.

Bensusán enfatizó que se avizora una reactivación económica, “los primeros vestigios ya los estamos teniendo. Para eso tenemos que esforzarnos en tecnificar el aparato productivo. Apostar a la educación de nuestras jóvenes generaciones. No va a ser fácil, pero debemos ser capaces de ver la historia de nuestra Provincia, de trabajar codo a codo para que el futuro sea mejor”.

Trabajo conjunto

El ministro puso de relieve la relación Provincia-municipio, “no pertenecemos al mismo signo político, pero al Gobierno provincial le interesa estar por sobre esas diferencias. Cuando se trata de nuestra gente no hay diferencias que valgan. Tenemos un camino por recorrer, que sí o sí está vinculado a garantizar derechos. La conectividad es un derecho, para que podamos pensar en ubicar nuestros productos en el mundo. Pero también lo es continuar con la labor de Gobierno provincial, apoyando al comercio, a las industrias a través del Banco de La Pampa, a través de diferimientos impositivos, créditos a tasa cero o a tasa subsidiada por el Gobierno provincial”.

Se crearon agencias específicas, “como la de Ciencia y Tecnología, que junto a I-Comex, que se encargará de buscar nuevos mercados para nuestros productos, nos da la pauta de que tenemos una Pampa presente, que piensa en su futuro. Y cuando hablamos de futuro, debemos tener en cuenta que el futuro está aquí. Y que nos exige defender lo tenemos e ir por más, para que nuestras hijas e hijos puedan tener oportunidades de crecimiento, desarrollo y en definitiva, de ser felices”.

En esta fecha tan especial, “quiero convocarlos a que sigamos trabajando juntos, porque La Pampa y General Acha no son lugar de paso. La Pampa tiene todo para enamorar y para avanzar en un horizonte productivo. Todos queremos que los jóvenes puedan estudiar o realizarse con los proyectos de vida que elijan, pero que los desarrollen en nuestra Provincia. Les agradezco nuevamente por invitarme una vez más a compartir este día”, concluyó.

Intendente Sabarots

En un nuevo aniversario de General Acha, el intendente manifestó su emoción por poder concretarlo, “por varias razones de índole personal e institucional, pero principalmente porque estamos dejando atrás una situación difícil y nos espera un futuro mejor en esta nueva etapa”.

Expresó que el proceso de vacunación “es la herramienta que nos permitirá salir de esta pandemia y convoco a todos aquellos que no lo hicieron, a vacunarse para protegernos entre todos”.

Brindó sus condolencias en nombre del Estado municipal a quienes tuvieron pérdida de familiares, amigos, seres queridos del pueblo, a causa de la enfermedad. “Quiero rendir un sincero reconocimiento a todas las personas que estuvieron en la primera línea de fuego frente a esta pandemia”.

Agradeció al personal policial y de seguridad, al personal municipal, a la cooperativa COSEGA, a los comerciantes, a los medios de comunicación, Bomberos Voluntarios, entidades intermedias, “donde todos hicieron sus aportes ante la situación difícil de pandemia. Y a los vecinos y vecinas, que colaboraron para que el efecto de esta enfermedad no se propagara, respetando muchas de las medidas dictadas que imponían restricciones a sus vidas”.

Desde el inicio de la pandemia, “el rol del municipio tuvo que re-adaptarse, pero nos hemos sentido acompañados por el Gobierno provincial y nacional, con los cuales pudimos articularnos permanentemente”, dijo el jefe comunal en su discurso.