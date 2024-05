Gemini se integra a Android: las nuevas funciones con inteligencia artificial que tendrán los celulares

El sistema operativo con IA mejorará la experiencia móvil y ayudarán en infinidad de tareas cotidianas, como resolver problemas y fórmulas, describir imágenes y detectar estafas telefónicas.

Sundar Pichai, CEO de Google , en el I/O 2024.

Google anunció esta semana la integración casi total de Gemini, su motor de inteligencia artificial, con Android, el sistema operativo del gigante tecno, a través de las apps y los servicios del entorno de Workspace.

En el marco de la conferencia para desarrolladores I/O 2024, Sundar Pichai, CEO de la empresa, aseguró que la incorporación de IA en los teléfonos mejorará la experiencia móvil y ayudarán en infinidad de tareas cotidianas.

Según se presentó, y gracias a esa tecnología, Android podrá ayudarte a planificar viajes, encontrar información o responder a mensajes sin necesidad de saltar entre aplicaciones. Para los estudiantes, la característica más destacada es la ayuda con los deberes añadida a Circle to Search, que puede resolver rápidamente problemas de palabras.

La integración de Gemini con Android mejorará la experiencia móvil en los smartphones.

Esa función es una de las tres principales que anunció Sameer Samat, número uno del ecosistema de Android, que revolucionarán el funcionamiento de Android con la IA como núcleo central.

Circle to Search, característica que por ahora solo está disponible en los smartphones Pixel y Samsung Galaxy, permite buscar en tiempo real los que el usuario seleccione de su pantalla. Por ejemplo, podrá ayudar a estudiantes e investigadores con problemas de matemáticas y física. E incluso, en el corto plazo, Circle to Search podrán resolver diagramas, gráficos o fórmulas y retos académicos aún más complejos.

La segunda de las novedades anunciadas para el sistema operativo de Google es el desembarco de Gemini como asistente por defecto. Así, por usuarios podrán acceder al bot de inteligencia artificial en todo momento y sin tener que abrir una aplicación en especial.

Gemini aparecerá por encima de las apps. Esta integración hará que el usuario pueda llevar contenido de una aplicación a Gemini y viceversa. Por ejemplo, se podrán generar imágenes y enviarlas por una app de mensajería, o consultar por una canción o un video de YouTube, o analizar documentos y PDF para encontrar palabras o información específica. Esta característica todavía no está disponible, pero se anunció que comenzará a desplegarse en dispositivos compatibles con Android en los próximos meses.

La tercera columna de la transformación de Android es Gemini Nano, la versión del motor generativo que permite ejecutar tareas relacionadas con inteligencia artificial directamente en el smartphone. La idea de Google es potenciar Nano y hacerlo multimodal para que comprenda texto, imágenes, video y sonidos a través de un simple botón y la cámara.

Otras revolucionarias funciones de Android con Gemini AI

Otro ejemplo de la integración de Gemini con Android se podrá disfrutar con TalkBack, una función que brinda descripciones de una imagen a personas con debilidad visual. Debido a que muchas fotos de la web no cuentan con un atributo que las describa, la IA de Gemini Nano hará este trabajo, incluso cuando no el dispositivo no esté conectado a internet, lo que hará más accesible el mundo digital.

Por último, en la presentación, Google hizo una demostración de una de las funciones más polémicas del evento: la identificación, en tiempo real, de estafas y llamadas scam.

Para combatir los fraudes telefónicos, la empresa presentó una función que permite identificar este tipo de llamadas en el momento en que se producen. Durante una llamada, si Gemini Nano detecta patrones típicos de las estafas, avisará de inmediato al usuario. Así, si alguien se hace pasar por un funcionario bancario y le pide una transferencia rápida o los datos de su tarjeta, sabrá que algo no va bien y ofrecerá la opción de terminar la comunicación de manera instantánea.

En cuanto a las preocupaciones sobre la posibilidad de que la IA escuche las llamadas, Google aseguró que las conversaciones seguirán siendo privadas y se procesarán directamente en el dispositivo, de forma similar a como funcionan los subtítulos en directo.