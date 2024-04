Gabriel Bornoroni, el outsider de la política que fue acusado de no pagar impuestos previsionales mientras fue empresario

El diputado desplazó a Oscar Zago de la conducción del bloque de diputados de La Libertad Avanza en medio de grandes tensiones internas.

El diputado Gabriel Bornoroni en una de las comisiones de la Cámara de Diputados escuchado atentamente por el legislador, José Luis Espert.

Se trata de una nueva cara de la política en ascenso. Gabriel Bornoroni obtuvo la bendición de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que junto a la mano derecha del Presidente, Santiago Caputo, toman todas las decisiones de trascendencia en la administración de Javier Milei.

Para alcanzar la presidencia del bloque libertario que le dará más poder, influencia y visibilidad, a un legislador que casi nadie reconoce en la calle, ni siquiera en la provincia de Córdoba, Bornoroni contó con la ayuda inestimable del ala riojana del gobierno encabezada por “Lule” Menem y Martín Menem, titular del cuerpo legislativo, que se llevan, mal, pero muy mal, con el desplazado ex dirigente porteño del PRO, Oscar Zago.

Ahora bien, ¿quien es Gabriel Bornoroni? ¿Cómo se convirtió en el principal orador y conductor de la pequeña bancada oficialista en la Cámara de Diputados?

Su ascenso recuerda al del dirigente menemista y matancero, Alberto Pierri, que dirigió la cámara de Diputados durante muchos períodos legislativos y su firma aparecía en los billetes de los tiempos de la Convertibilidad. Igual que Pierri, Bornoroni es un empresario que hace un año y medio le tomó el gusto a la política y su relación con los Menem y con Karina Milei comenzó a solidificarse durante el 2023.

Primero evaluó jugar para Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio pero cerró con la LLA de Córdoba por un espacio en las listas que se dirimió en la Justicia Federal. Durante aquellas presentaciones judiciales fue acompañado por Karina Milei y Martín Menem para que quedara, en blanco sobre negro, que la elite del partido libertario estaba con él.

En la AFIP existe un expediente, del año 2021 cuando el organismo recaudador era conducido por Mercedes Marcó del Pont (EX-2021-72902536-APN-ATCO#MT) y Gabriel Bornoroni era titular de la organización patronal, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).

El hoy diputado nacional y jefe de bloque es dueño de dos estaciones de servicio en Córdoba a través de Bornoroni Hermanos. Fue el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) y desde 2019 hasta 2023 lo fue de Cecha.

La denuncia ante el organismo recaudador nacional la hizo otro particular, Julio E. Kademián, comerciante del rubro de venta de combustibles al público en estación de servicio que conoce a los hermanos desde hace mucho tiempo según expresó a NA.

“En su momento hice todas las presentaciones con documentos oficiales de la AFIP ante la administradora Marcó del Pont. No se en que quedó el expediente por el secreto fiscal pero la denuncia la hice porque no puede ser que un monotributista de la mínima haya negociado salarios con los gremios de la actividad de las estaciones de servicios, que dirige Carlos Acuña, y ahora se convierta en jefe de bloque como si fuera un empresario ejemplar”.

“Hasta que realicé esta presentación en el año 2021, Gabriel Bornoroni no se reconocía ante el Estado Nacional ni como empresario , ni como patrón –empleador y tampoco como autónomo ya que nunca estuvo inscripto ni pagó lo que por imperio de ley estamos obligados los empresarios empleadores” , afirmó Kademián.

“Mientras fue directivo de CECHA, el actual diputado, negoció en el rubro del comercio de combustibles al público con las estaciones de servicio del país , desde La Quiaca hasta La Tierra del Fuego, que emplean a mas de 90.000 personas en casi cinco mil estaciones de servicio de la Argentina , dan empleo genuino a un ejército de empleados que ni toda la Industria del automóvil tiene esa planta de personal”.

En la denuncia ante la AFIP en la que presentó documentos que validan su argumentación, Kademián, explicó que “…la conducta personal asumida por este empresario, empleador, representante del sector, al menos hasta el año 2021, no pagó autónomos ni está inscripto. El no pago de autónomos colisiona con el sistema previsional. La AFIP – DGI ya se expidió sobre el particular sobre la obligatoriedad de los socios de cualquier sociedad y en especial por el grado de consanguinidad. Bornoroni es autónomo sin registrar y sin pagar”, se lee en el expediente.