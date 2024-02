Furia y Zoe fueron sancionadas por Gran Hermano: ¿qué pasó?

Una de ellas fue sancionada por el incumplimiento del reglamento por parte de un familiar en el Congelados. La otra, transgredió las normas de la casa. Mirá.

En la gala de repechaje de este domingo, Gran Hermano informó que dos participantes serán sancionadas: Juliana ‘Furia’ Scaglione y Zoe Bogach. Pero ¿cuáles fueron las razones de la determinación del dueño de la casa?

LA SITUACIÓN QUE DERIVÓ EN SANCIÓN PARA ZOE

En primer lugar, como ya se veía venir, la joven de La Recoleta fue sancionada por el accionar de su mamá, Aixa, quien ingresó a la casa en el ‘Congelados’ y cometió el error de brindar información respecto del juego de su hija. Por esta razón, Zoe no podrá participar de la prueba de liderazgo de esta semana y tampoco podrá ser salvada por el líder, en caso de quedar nominada.

QUÉ PASÓ CON ‘FURIA’

Por otra parte, el ‘Big Brother’ resolvió sancionar a Furia, debido a su incumplimiento con las normas de la casa. La polémica jugadora se apersonó en el confesionario para pedir cigarrillos, tras lo cual recibió la negativa. Como represalia, no sólo apagó su micrófono sino que, además, no atendió a los reiterados llamados del dueño de la casa que la citaba al confesionario para dialogar.

Debido a esto, Furia recibió las siguientes sanciones:

Ya se encuentra nominada.

No podrá nominar el próximo miércoles.

No podrá participar de la prueba de liderazgo.

No podrá ser salvada por el líder.