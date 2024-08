Funcionarios visitaron Vertiz y Speluzzi, donde se inauguró el Registro Civil

Los ministros de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; de Desarrollo Social y DDHH, Diego Alvarez; y de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; y el subsecretario de Gobierno y Registro Públicos, Pablo Boleas, visitaron hoy las localidades de Speluzzi y Vertiz para continuar con las recorridas territoriales.

En Speluzzi fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Fomento, Martín Enrique Lisotti, con quien se puso en funciones al nuevo Registro Civil, servicio con el que no contaba la localidad; y en Vertiz por el intendente Luis Alberto Giacomino.

El Registro Civil de Speluzzi tendrá como jefa a Aixa Velázquez. “Es importante que la localidad cuente ahora con este servicio, que era cubierto por Vertiz dos veces a la semana. Ahora los vecinos y las vecinas tendrán la posibilidad de hacer los trámites cuando lo necesiten. En breve se instalarán los equipos biométricos para hacer DNI y Pasaportes y cumplir con todas las funciones que tienen los registros en distintos puntos de la provincia. No hay localidad ni localidad grande que no tengan los servicios de la Provincia”, indicó el ministro Fernández a la Agencia Provincial de Noticias.

Los ministros y el subsecretario, acompañados por el jefe comunal, visitaron además el área de Acción Social, el SUM y la antena de 4G de la empresa Claro que está próxima a inaugurarse y que dará telefonía móvil a la localidad, una obra realizada en alianza con el Gobierno provincial y la empresa de telecomunicaciones EMPATEL.

Posteriormente, Fernández, Alvarez, Curciarello y Boleas visitaron Vertiz, donde se reunieron con el intendente Giacomino y recorrieron algunos puntos de la localidad, como el edificio donde se proyecta construir el nuevo colegio secundario.

“Estas visitas a distintas localidades del interior, y con la presencia de parte del gabinete, sirven para ponernos al día de cómo van avanzando las obras de la Provincia en cada lugar y cuáles son sus urgencias en momentos de ajuste y recesión. Un trabajo territorial necesario para estar cerca de la gente, porque esa es la prioridad de la gestión del gobernador Sergio Ziliotto”, explicó el titular de la cartera de Gobierno.