Fuerte denuncia de Néstor en Bloque contra Coscu: «Quedate en el molde porque tengo los chats»

El cantante de cumbia salió al cruce del streamer al que acusó de haber cometido grooming contra su hija de 17 años.

Luego del reciente cruce que mantuvo contra María Becerra, y tras protagonizar la histórica Velada del Año 3 de Ibai Llanos, el streamer Martín Disalvo, conocido como Coscu, fue acusado por el cantante Néstor en Bloque de haberle pedido fotos íntimas a su hija de 17 años, en lo que podría ser un caso de grooming.

El famoso streamer, quien el sábado por la noche noqueó al chileno Germán Garmendia en el estadio del Atlético de Madrid en un multitudinario evento, había publicado un mensaje para disculparse con aquellos artistas que se habían sentido ofendidos por alguna de sus reacciones.

“A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan sólo 17 años, sos un degenerado», lo cruzó Néstor en Bloque en ese posteo, y agregó: «Quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte».

Horas más tarde, el referente de la cumbia argentina decidió borrar aquellos comentarios y poner su cuenta de Twitter en privado.

La bronca de María Becerra contra Coscu

María Becerra salió al cruce contra Martín Pérez Disalvo, un youtuber más conocido como «Coscu» luego de que éste pusiera en duda la autoría de la cantante en su último hit, «Corazón Vacío».

La cantante no dudó un segundo en salir a responderle al streamer y en defender no solo su trabajo sino también la labor de todas las mujeres en la industria de la música.

“Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que…’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, expuso al comienzo de un tuit.

Qué es el groomnig

El grooming es un delito que ya está vigente en la Legislación Penal Argentina. Se trata de un acoso sexual perpetuado por parte de una persona mayor de edad hacia un menor por medio de la utilización de internet.

Los que comenten grooming son señalados ciberacosadores o personas que engañan a menores y adolescentes en las redes sociales. Por último, este delito tiene un castigo actual de entre seis meses y cuatro años de prisión.