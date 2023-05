Otto Fritzler ganó en Termas de Río Hondo su primera final en el Turismo Carretera

El piloto de Ford se llevó la victoria, escoltado por Diego Ciantini (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge).

Otto Fritzler logró hoy su primera victoria en el Turismo Carretera. Foto NA: ACTC

El piloto de Ford Otto Fritzler logró hoy su primera victoria en el Turismo Carretera al imponerse en la carrera de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, por la sexta fecha del campeonato.

Fritzler, de 20 años y quien largó desde la sexta posición, fue escoltado en el podio por Diego Ciantini (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge).

“Largamos desde el 6º puesto y la idea era sumar… Pero tenía un auto muy bueno, mejor que en la serie, porque para la final tocamos un par de cosas que fueron mejor”, señaló luego de consumarse su triunfo, que contó con un toque al segundo que requirió el análisis de los comisarios deportivos.

Ciantini, por su parte, indicó: “Dejamos todo por la victoria y, aunque no se dio estoy contento por el trabajo que hicimos y por el potencial que tenemos. Entiendo que fue sin intención pero después del toque de Fritzler me cambió mucho la carrera porque quedó la rueda trasera izquierda desalineada. Cuando me pude acomodar a esa situación, pude volver a atacar pero Otto no se equivocó».

Castellano, líder del certamen, declaró: “Sabía que podía avanzar porque lo de ayer había sido atípico, pero era impensado subir al podio luego de clasificar 28º. Estoy feliz porque nos llevamos la punta del campeonato, ero si queremos ser candidatos tenemos que ganar pronto”.

Los primeros diez lugares los completaron Santiago Mangoni (Chevrolet); Ayrton Londero (Torino); Esteban Gini (Torino); Juan Tomás Catalán Magni (Ford); Juan Cruz Benvenuti (Torino); Emiliano Spataro (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford). La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 10 y 11 de junio en el autódromo de Rafaela.

