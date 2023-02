Frente de Todos: Kicillof le abrió la puerta a las PASO en la Provincia de Buenos Aires

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le abrió la puerta a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en su territorio dentro del Frente de Todos: «El que quiera competir, que lo haga».

La declaración del economista se da en medio de los rumores de una posible precandidatura a gobernadora de la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cercana al círculo rojo presidencial.

«El que quiera tener una PASO y competir, compañero o compañero, que lo haga. Por supuesto, deberá pensar que tiene una propuesta mejor, que la haga«, argumentó el Kicillof después de un acto en Tornquist.

En la misma línea, el mandatario provincial y una de las figuras políticas más cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sostuvo que tanto el peronismo como el Frente de Todos tienen «una visión de provincia y que nosotros vamos a seguir llevándola adelante».

La disputa por las candidaturas dentro de Frente de Todos (FDT) se recalentó en las últimas semanas y fue uno de los tópicos en la mesa político que del jueves pasado, que convocó el jefe de Estado y contó con la presencia de todos los espacios que componen la coalición oficialista.

Tanto es así que, días atrás, Tolosa Paz salió a marcar la cancha al sostener: «El Presidente, hasta que no diga que no es candidato, es candidato porque está facultado para serlo. El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es«.