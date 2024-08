Freida McFadden, la médica de Harvard que es un fenómeno mundial del thriller psicológico

Con más de seis millones de libros vendidos, la escritora estadounidense es una revelación del suspenso. Cómo pasó de autopublicarse a ubicarse en lo más alto de los rankings mundiales

Una de las dos fotos que se conocen de Freida McFadden.

En un sorprendente giro del destino, Freida McFadden -un seudónimo como el que usa la enigmática escritora italiana Elena Ferrante- pasó de ser una médica que trata distintos trastornos cerebrales a una de las autoras de thrillers psicológicos más vendidos en el mundo.

El camino literario de McFadden no se hizo de la noche a la mañana. Saltó a los rankings más importantes con la publicación de La asistenta, en 2022, y logró la atención de los lectores y del mundo editorial. Pero sus publicaciones habían empezado tiempo atrás.

Antes de permanecer más de 50 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times, la carrera de McFadden había empezado hace más de una década con su primera novela autopublicada, El diablo viste de uniforme. Para ese entonces no pensaba en el fenómeno literario en el que se convertiría años más tarde.

McFadden había empezado a escribir a modo de proyecto personal nocturno, tras trabajar todo el día con sus pacientes y estar con sus dos hijos pequeños al volver a casa. En las páginas de esa novela, la enigmática escritora norteamericana narra la historia de una residente médica atormentada por un supervisor despiadado.

Hoy, con más de seis millones de ejemplares vendidos de sus 23 libros, McFadden superó a autores consolidados como James Patterson y John Grisham, y todas las expectativas en el mercado en castellano.

Las historias escalofriantes de McFadden comenzaron en Harvard

McFadden nació en la ciudad de Nueva York, y, según cuenta la propia autora, por ese motivo muchos de sus libros transcurren allí. “Siempre supe que quería escribir. Cuando tenía nueve años escribía y jugaba a las muñecas, haciéndolas actuar, inventando historias, pero nunca pensé en ser escritora. De hecho, no me considero una”, dijo la autora.

Pero fue mientras estudiaba medicina en la Universidad de Harvard que volvió a escribir de manera sistemática. En aquel entonces, McFadeen navegaba las duras realidades de la residencia médica a través de la escritura, como un canal para evadir las presiones de su vida profesional y personal.

Así, adaptó esas experiencias en El diablo viste de uniforme, su debut, y continuó con la escritura de thrillers psicológicos, que captaron la atención de un amplio público de las redes sociales.

Madre de dos hijos, cuando se dormían, McFadden aprovechaba a escribir. “Con los años he aprendido a ser rápida y más eficiente, a fuerza de mucha práctica”, dice la escritora en su sitio web.

Ante la pregunta de los lectores sobre cómo reparte su tiempo entre la medicina, la escritura y la maternidad, McFadden cuenta: “Soy increíblemente buena haciendo varias cosas a la vez. Además, mi trabajo de médica es técnicamente a tiempo parcial y ahora he reducido aún más a viáticos. Además, mis hijos han llegado a esa etapa de la adolescencia en la que básicamente salen de su habitación para comer y beber. Un poco como el gato. A veces creo que veo al gato más de lo que los veo a ellos”.

Como la reconocida escritora italiana Elena Ferrante, McFadden logró mantener su identidad en el anonimato, aun cuando conocemos su rostro y dio numerosas entrevistas para distintas plataformas. ¿El motivo? Prefiere separar su carrera literaria de su práctica médica.

«En el trabajo, quiero ser médica», comentó sobre sus esfuerzos por evitar que sus pacientes relacionen su ficción médica con sus experiencias personales.A pesar de su éxito en ventas, la autora sigue sintiéndose incómoda con la atención pública y prefiere mantener un perfil bajo.Pero sus novelas tienen alto perfil.

Cómo son las novelas de Freida McFadden

McFadden cree que la clave de su éxito radica en su capacidad para entretener. «Sólo intento entretener», explica y compara su enfoque con el de los grandes clásicos, aunque sin la pretensión de emularlos.

Las novelas de Freida McFadden se caracterizan por su intensa trama y un estilo de narrativa que atrapa a los lectores desde la primera página.

Conocida por explorar las profundidades de la mente humana, las historias complejas de misterio, manipulación y suspense, la escritora enigmática suele centrar su narrativa en personajes femeninos fuertes y misteriosos que se encuentran en situaciones extremas.

McFadden tiene una habilidad excepcional para construir climas tensos y giros inesperados, como los grandes bestsellers. Su estilo directo y su capacidad para desarrollar personajes profundamente humanos y conflictivos hicieron que sus libros sean los favoritos entre los aficionados al género.

Aunque su novela El ex marcó un punto de inflexión en 2019, y atrajo una legión de lectores y críticas mixtas, lo que la llevó a reescribir el final para aclarar la trama, el reconocimiento masivo de McFadden vino con La asistenta.

La obra vendió más de dos millones de copias y se mantuvo en la lista de los más vendidos de Amazon durante 83 semanas. Tal fue el éxito solo en el mercado inglés que la productora Lionsgate adquirió los derechos para una adaptación cinematográfica. En Argentina es publicada por el sello Suma.

La asistenta es el primer libro de una serie de thrillers psicológicos al que le siguen El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila.

La trama de La asistenta se centra en la vida de una empleada doméstica que trabaja para los Winchester, una familia que proyecta una imagen de perfección, pero que oculta secretos oscuros bajo su fachada. La historia da un giro oscuro cuando la protagonista se prueba uno de los vestidos blancos de Nina Winchester, lo que desata una cadena de eventos que lentamente destapan las verdaderas facetas de cada personaje.

A pesar de los desafíos, se consuela con el hecho de que la familia Winchester ignora su oscuro pasado y lo que ella es realmente capaz de hacer. Este relato sumerge al lector en un ambiente cargado de suspense, donde cada revelación añade peso al inquietante entorno de la historia.

Su último libro, La asistenta te vigila, tercera entrega de una serie que explora los oscuros secretos de una ama de llaves, debutó a mediados de junio con 240.000 copias vendidas en la primera semana. McFadden creció explosivamente y promete más.