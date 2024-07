Francos ratificó que el Gobierno va a eliminar las PASO y negó molestia de Macri

El Gobierno buscará avanzar con la implementación de la boleta única de papel y la eliminación de las PASO.

Francos, junto a empresarios. (FOTO NA)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó hoy que el Gobierno avanzará con la implementación de la boleta única de papel y la eliminación de las PASO, al advertir que las primarias «no sirven para nada», y negó una supuesta molestia del expresidente Mauricio Macri por el trato recibido durante la firma del Pacto de Mayo.

«Las PASO no han servido para nada, se implantaron solamente como un gasto más. En las últimas se gastaron 52 millones de dólares, calculo, en una PASO que no sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio (JxC), donde debatían dos propuestas diferentes, pero para el resto de las fuerzas no significaban nada», planteó Francos al exponer ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Durante su exposición en el Alvear Icon Hotel, donde se reunieron 285 empresarios, el funcionario adelantó que la semana próxima el oficialismo impulsará una reunión con «diputados de distintos sectores» para «tratar temas que son básicos como la boleta única de papel y la eliminación de las PASO».

El ministro coordinador destacó que «es la primera vez que veo a un presidente con la convicción clara de lo que hay que hacer y con el coraje para hacerlo. El pueblo argentino abraza las ideas de la libertad pese a las dificultades económicas».

«Terminar con el déficit era un objetivo para fin de año y ya llevamos seis meses con déficit cero. Muchos hablan de que falta gestión, pero para llegar de donde estábamos en diciembre a donde estamos hoy hizo falta mucha gestión. No fue magia», enfatizó.

También sostuvo que le hace «gracia» cuando escucha desde «algún sector político» decir que Macri «está molesto por el acto de Tucumán» del lunes último por la firma del Pacto de Mayo.

«No es cierto. El presidente participó, vino especialmente desde Europa. Macri no lo firmó porque es una firma entre los gobernadores y el presidente (Javier Milei), pero sí el acto de presencia de un presidente que cumplió todo su mandato y que también tenía esta idea de transformación».

Y reseñó: «Cuando conversamos con los gobernadores, muchos dicen que hubo 18 gobernadores que firmaron un pacto. Está bien, no estuvieron los 24. En realidad van a ser 19, porque el gobernador de Santa Cruz (Claudio Vidal) se comprometió también a firmar».