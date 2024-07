Franco Colapinto debió abandonar en el GP de Bélgica de la F2

El piloto argentino no pudo continuar la carrera tras la primera vuelta.

Franco Colapinto es retirado del circuito de Spa Francochamps de Bélgica. FOTO NA: Redes.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una jornada para el olvido en el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 2, ya que tuvo que abandonar en la primera vuelta del mítico circuito de Spa Francorchamps, en el marco de la décima fecha del campeonato.

Este domingo se disputó la Feature Race y será algo que buscará olvidar rápidamente, Tras una buena largada, no pudo completar ni la primera vuelta y tuvo que abandonar la carrera.

El piloto argentino arrancó con neumáticos amarillos (fue el único de los siete primeros) y en los primeros metros le fue muy bien, ya que pudo superar a Kimi Antonelli y a Jak Crawford, pero, cuando iba a quedar cuarto, sucedió lo inesperado: Su auto se detuvo y quedó en plena recta.

Este suceso, sumado al toque entre Bearman y Marti, hizo que ingresara el safty car para que pudieran despejar la pista.

Isack Hadjar fue el ganador, detrás suyo terminaron Gabriel Bortoleto y Crawford, que completaron el podio.

Colapinto lamentó lo sucedido y no pudo ocultar su frustración: «Otra carrera más sin sumar, la tercera consecutiva que no sumo y en ninguna de las tres tuve algo que ver en lo que pasó, me da un poco de bronca porque perdimos de vuelta muchos puntos».

«Hoy era una carrera para terminar en el podio, entre los cuatro primeros», sentenció el argentino que buscará su revancha el 30 de agosto, cuando se reanude la competencia.