Francisco Torroba: “Creo que va a ser voto a voto en lo provincial y tenemos la expectativa de ganar en Santa Rosa ”

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio para Santa Rosa, Francisco Torroba, se mostró muy confiado en alcanzar la intendencia en las elecciones de este domingo. Vaticinó que la elección provincial será “voto a voto”.

Francisco Torroba, candidato a intendente por Juntos por el Cambio, se mostró muy confiado y aseguró tener la expectativa de ser el nuevo intendente de Santa Rosa.

Además, a nivel provincial vaticinó que la elección será “voto a voto”.

“Llego muy confiado en la elección que podemos hacer en Santa Rosa y muy confiado en la elección a nivel provincial. Creo que va a ser voto a voto en lo provincial y tenemos la expectativa de ganar en Santa Rosa”, dijo.

Consultado sobre si contará con votos peronistas, Torroba dijo que “hay que esperar a las 6 de la tarde. El día se presentó normal. Esta es una provincia que, salvo algunas localidades, tiene una tradición de conducta cívica”.

“Sí me ha llamado la atención mucha gente votando temprano. No es habitual y está bueno eso”, agregó.

Consultado sobre el contexto nacional y luego de conocerse el dato de inflación, Torroba dijo que incidirá mucho en la elección. “La realidad mata relato. Creo que hay fatiga en la sociedad y cansancio. No el dato del último mes, sino lo que venimos viviendo de hace mucho tiempo, que es el ajuste por la inflación. El gobierno ha venido ajustando por inflación y esto significa menos salario y jubilaciones. Los cuentapropistas, son los que más deterioro tiene y creo que esto tendrá mucha incidencia”.

“En lo personal visualizo los meses por venir con más deterioro. Esto debe llevar a la reflexión de la dirigencia política y profundizar la grieta puede tener réditos electorales, pero el país se hunde. Tenemos la responsabilidad de tener consensos mínimos para revertir una situación extremadamente grave que vive Argentina. Yo tengo 67 años y he vivido muchas crisis, pero de la magnitud de esta y la complejidad, no recuerdo”, agregó.

En referencia a la campaña, Torroba dijo que “me encontré con un municipio ausente, uno anda en estos barrios y las calles están detonadas, el pavimento no se ha mantenido. La comida no es de buena calidad, el servicio de transporte público, por más que es una empresa municipal, es insuficiente y hay muchas quejas. Pero lo más importante que encontré es un municipio que no está funcionando”.

“Ha descansado en la obra pública provincial y se ha borrado de la ciudad. Ya, acercándonos a las elecciones, aparecieron motoniveladoras contratadas para nivelar las calles, con una presencia electoral. No se puede subestimar al votante”, dijo Torroba.

Preguntado sobre por qué decidió nuevamente ser candidato a intendente, luego de su experiencia del 2008, Torroba dijo que “me motiva toda una vida de cinco generaciones de nuestra familia en Santa Rosa. Mi abuelo llegó en 1897, mi padre, nosotros y mis hermanos, mis hijos y gran pate de mis nietos”.

“Además, tenemos que asumir responsabilidades y desde donde mejor podía servir a esta coalición, era siendo candidato a intendente. Me agarra con experiencia, con ganas y motivado y creo que vamos a hacer una buena elección. Nos vamos a tener que poner a trabajar para rescatar al municipio de esta desaparición, de esta ausencia que ha tenido y trabajar juntos, más allá de las banderías políticas. Yo he dicho que Santa Rosa vota moderación y en esta circunstancia va a votar moderación. Este despelote lo arreglamos entre todos o seguimos cayendo”, dijo. “Es importante la pluralidad, la tolerancia, el entender que todos pueden tener buenas ideas para sacar la ciudad, la provincia y el país adelante”, agregó.

En referencia a la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Torroba dijo que “yo he estado con la cabeza en Santa Rosa, me ocuparé de eso, después. Nosotros arrancamos en diciembre en campaña y hemos recorrido todos los barrios”.

“Como en el 2008, arrancamos la campaña desde los barrios al centro de la ciudad, donde llegamos la última semana. En este barrio hemos estado en tres oportunidades, hemos hecho reuniones en casas de barrio, lo hemos caminado, lo hemos conversado con los vecinos y se ve la falta de planificación y el municipio borrado. En este barrio, no hay mantenimiento de calles, no hay riego, hay problemas de inseguridad, es insuficiente el transporte público”, enumeró.

“Nosotros hicimos una campaña de acuerdo a cada barrio, no hicimos una propuesta uniforme. Estamos planificando una terminal y tenemos gran parte de la ciudad sin agua corriente o cloacas. También es un municipio que no tiene prioridades de acuerdo a las necesidades de la gente y eso se notará en esta elección”, dijo Torroba.

Consultado sobre las declaraciones de un concejal del Frente de Todos, que dijo que pensaba que Torroba no quería ganar la elección, el candidato de Juntos por el Cambio, dijo que “son percepciones. Yo tengo otra impresión. A esto lo he asumido con responsabilidad y con garra. Son chicanas de campaña. Yo tengo ganas y le aporto a la ciudad mi experiencia. Por otra lado, llevo una candidata a intendenta que será la más joven de La Pampa, con 38 años. La idea, es mechar como la Selección campeona del mundo, experiencia y juventud.