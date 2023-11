Fórmula 2: El argentino Franco Colapinto concreto su debut en Abu Dhabi

En la primera jornada, el piloto argentino se ubicó en la vigésima posición de la clasificación.

Franco Colapinto completó la primera jornada de actividad de la Fórmula 2 en el circuito de Abu Dhabi.Redes

El piloto argentino Franco Colapinto completó la primera jornada de actividad de la Fórmula 2 en el circuito de Abu Dhabi y se ubicó en la vigésima posición de la clasificación.

«I’m super excited for the weekend» 🙌@FranColapinto gives his verdict on his first taste of Formula 2 action 🇦🇷#AbuDhabiGP #F2 pic.twitter.com/bWjKqlcVmh

— Formula 2 (@Formula2) November 24, 2023

El joven de 20 años tomó contacto por primera vez con el Dallara del equipo MP Motorsport y giró en 14 oportunidades al circuito de 5.281 metros de extensión.

En el único entrenamiento del día, Colapinto marcó 1:39.044 para ubicarse en posición 19, a 1s655 del 1:37.389 establecido por Víctor Martins. Ya en la clasificación, el oriundo de Pilar clavó su mejor registro en 1:37.231 y finalizó vigésimo, mientras que Jack Doohan se quedó con la pole position gracias a un crono de 1:35.567.

Como si fuera poco, Colapinto generó un momento de tensión, ya que en una de las vueltas que dio, perdió el control con un trompo y logró recuperarlo rápidamente justo cuando el coche parecía darde lleno contra un muro.

¡Que susto Franco! 😅

💥🏁 @FranColapinto buscó los límites en sus primeras vueltas arriba de un Fórmula 2, y terminó haciendo un trompo que lo sacó de pista.

✅ Por suerte no hubo consecuencias para el piloto argentino.

📹 @Formula2.#F2 #Colapinto #AbuDhabiGP pic.twitter.com/4niXuCGTMI

— Carburando (@CarburandoTV) November 24, 2023

En tanto, el líder del torneo, el francés Theo Pourchaire, debió conformarse con la 14ª posición, mientras que el danés Frederik Vesti, segundo en el campeonato, se clasificó 9° y el japonés Ayumu Iwasa, tercero en el certamen, largará 5°.

La Sprint Race de la Fórmula 2 se pondrá en marcha el sábado a las 9.20 hora argentina. Y la competencia principal, a 33 giros, se desarrollará este domingo, desde las 6.15 hora local.

Escrito por Nadia Yucheris

NA