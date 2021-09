Flor de la V no tuvo piedad con Cinthia Fernández

Flor de la V no tuvo piedad con Cinthia Fernández y celebró que no haya logrado ser candidata a diputada nacional porque dio a entender que solo tenía para ofrecer su cola y sostuvo que la panelista de Canal 13 no tiene nivel de compresión de texto.

Las frases de Flor de la V en América TV

Creo que no tiene autocrítica, al menos es lo que terminó demostrando en la campaña.

Siempre traté de ver por qué actuaba de cierta manera y la justifiqué diciendo que era una chica que había sufrido muchísima violencia.

No tenía nada qué ofrecer. No puede debatir, no puede hablar, no puede defender su idea. Lo único que puede hacer y sostener es el desnudarse y cosificarse.

Pocas de las cosas que celebro de esta elección es que hayas quedado afuera porque no te merecés ocupar un lugar como ese porque no tenés nada para dar. Simplemente servís para tirar bombas o petardos, perdón.