Fiscalizaron presencia de personal de casas particulares en un barrio privado de Santa Rosa

La Secretaria de Trabajo y Promoción del Empleo realizó una fiscalización de personal en el acceso de ingreso a un barrio privado ubicado sobre la Ruta Nacional N° 35, al sur de la ciudad de Santa Rosa. La misma consistió en el relevamiento de las personas que se encontraban en el lugar y de la solicitud de los registros de ingreso y egreso al predio.

Del mismo modo que la Secretaría oportunamente abordó otra inspección sin precedentes, como la de los trabajadores de delivery en la vía pública, en esta oportunidad se trata de inferir la relación de dependencia de las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares. Este registro que se solicita se enmarca dentro de los reglamentos que se pretende verificar para determinar luego, con información complementaria, la debida registración de las personas no residentes que ingresan a prestar tareas en las viviendas de la urbanización y poder comprobar el cumplimiento.

Si bien se puede interpretar que dicha revelación podría ir contra de la ley de habeas data, que garantiza la protección de datos personales, Ley N° 25.326 en el ARTICULO 5° — (Consentimiento).

aclara que “…punto 2. No será necesario el consentimiento cuando: inciso b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal;….” por lo que este instrumento da pie a evidenciar la probable relación laboral y su duración diaria.

Fácil Registración

El colectivo de estos trabajadores de casas particulares, cuya Ley N° 26.844 del año 2013 reemplazó el Decreto que los regía desde el año 1956, es uno de los de mayor incidencia dentro de la mal llamada informalidad (ilegalidad). Un 75 % de estos no goza de los derechos que establece la norma, no tienen aportes para una futura jubilación, vacaciones pagas, aguinaldo, seguro de riesgos de trabajo, obra social, acceso a un crédito, etc.

Considerando que se trata de un trabajo que se presta en el ámbito de la vida familiar, y en atención a los estereotipos de género en torno a ello, el sector se encuentra altamente feminizado, lo que incide de forma directa en las brechas laborales existentes entre los géneros, tanto en materia salarial como en la calidad del empleo.

Estas personas desenvuelven sus labores puertas adentro de nuestras casas, ordenan nuestras vidas personales, atienden nuestros hijos y establecen una relación de confianza y convivencia.

El trabajo registrado en Casas Particulares es compatible con la AUH, Tarjeta Alimentar y otros planes sociales, como el Potenciar Trabajo o Progresar, por eso la importancia de esta característica que a diferencia de otras actividades interrumpe el cobro de los planes mencionados.

Según la OIT, en Argentina hay más de 1.3 millones de trabajadoras de casas particulares y 3 de cada 4 están en la informalidad.

Se estima que hay un millón de trabajadoras, más del 99% mujeres, que se desempeñan en el servicio doméstico y no están incluidas en empleo formal. Aproximadamente diez mil de ellas se encontrarían en La Pampa.

Este es un sector históricamente precarizado y subvalorado, por lo que el rol activo del Estado es fundamental para atacar estas desigualdades y el esquema de políticas públicas es la herramienta imperante para alentar el cumplimiento.

El nivel de informalidad es el más alto de la economía y condiciona no solo el acceso presente de las trabajadoras a derechos como obra social, seguro de accidentes y licencias, sino también la capacidad futura de subsistencia dada por los aportes jubilatorios.

Acceso a través de: https://www.afip.gob.ar/registradas/como-funciona/

Prorroga de beneficios

Por medio del Decreto N° 358/2022 se prorrogó y modificó el anterior Decreto N° 660/2021 por medio del cual se creó el Programa “Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares”, denominado “REGISTRADAS”, que tiene por objeto recuperar empleos perdidos durante la pandemia producida por la COVID-19, apoyar a las empleadoras y los empleadores, y principalmente contribuir a una mayor formalización en el sector y así poder fortalecer la estabilidad del trabajo, la protección social y el cumplimiento de los derechos laborales vigentes en su propio régimen.

El programa consiste en la transferencia de una suma entre el 30% y 50% del salario durante 6 meses a las nuevas trabajadoras que sean registradas por sus empleadores. Una vez otorgado el beneficio, se procederá a la apertura de oficio de una cuenta sueldo en pesos en el Banco de la Nación Argentina, a nombre de la trabajadora, donde se depositará el beneficio.

La inscripción al programa debe ser solicitada por la parte empleadora a través del servicio con clave fiscal “Personal de Casas Particulares” hasta el 31 de diciembre de 2022.

Registradas es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación universal por embarazo, Tarjeta Alimentar, Progresar y Potenciar Trabajo. Para acceder al beneficio las trabajadoras deben dedicar un mínimo de 6 horas semanales declaradas por la parte empleadora. Asimismo, deben desempeñar tareas enmarcadas dentro de las categorías de personal para tareas específicas, de caseros y caseras, de asistencia y cuidado de personas o de personal para tareas generales.

La inscripción se hará a través del sitio web de la AFIP y estará habilitado hasta fin del año 2022.

El programa consiste en otorgar una suma dineraria fija a las trabajadoras encuadradas en la Ley N° 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores que se suscriban siempre que cumplan con todas las condiciones que se establecen:

INGRESO DEL EMPLEADOR PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 12 MESES

Ley del Impuesto a las Ganancias $ 196.554

MONTO MAXINO A OTORGAR

$ 22.258

A CARGO DEL EMPLEADOR

APORTES, CONTRIBUCIONES Y ART

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCION

31 DE DICIEMBRE 2022

PLAZO DE OTORGAMIENTO

6 MESES

PORCENTAJE DEL SALARIO A CUBRIR

HASTA EL 50 %

JORNADA SEMANAL IGUAL O MAYOR A 6 (antes 12) HORAS

NUEVA RELACION LABORAL

Durante 6 meses consecutivos el Estado pagará entre 30% y 50% del salario de la trabajadora de Casas Particulares, con carga de 6 horas semanales o más, que sea formalmente registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. El beneficio se depositará directamente en la cuenta de la trabajadora, que se abrirá de manera gratuita en el Banco Nación. El monto de la asistencia estatal dependerá de la carga horaria laboral y el salario. Puede llegar hasta $22.258 mensuales.

El empleador, por su parte, completará la remuneración correspondiente de acuerdo con las escalas salariales vigentes, los aportes jubilatorios, cobertura de salud y riesgos laborales (ART) en la cuenta bancaria abierta para la trabajadora en el Banco Nación para participar del programa. El Estado verificará esos pagos sobre la misma cuenta del BNA.

Cada empleador podrá inscribirse en el programa únicamente por una relación laboral y la trabajadora tampoco podrá estar inscripta dos veces al programa.

Una vez dado el beneficio el empleador no podrá despedir a la trabajadora para inscribirla nuevamente, y además está obligado a mantener el puesto de trabajo durante los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio, seis meses después de haber comenzado.

Para el caso de la Provincia rige un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías.

A partir del mes de septiembre de 2021 se deberá abonar un adicional del 1% por año en los salarios mensuales, indistintamente de la categoría o tipo de relación laboral de la que se trate. El concepto estará incluido en los recibos como un nuevo ítem para facilitar su identificación. La antigüedad se considera desde el 1° de septiembre de 2020, es decir, tomando como 1 año completo al 1° de septiembre de 2021.

La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con el servicio de asesoramiento gratuito para el caso de consultas, en las siguientes direcciones:

Delegación Santa Rosa: Quintana 342 teléfono: 02954-429260.

Delegación General Pico: Calle 13 Nº 1001 teléfono: 02302-423665.

Delegación General Acha: Charlone 915 teléfono: 02952-432282.

Delegación 25 de Mayo: Arata 105 teléfono: 0299-4948405.