Firmaron convenio para mejoras habitacionales en 35 localidades

Se trata de fondos provinciales que se utilizan para la reparación, ampliación, recuperación de viviendas, núcleos húmedos, gas natural, infraestructura e instalaciones eléctricas, entre otras obras, que el gobernador, Sergio Ziliotto, reforzó en el presupuesto 2024, para ayudar a las familias pampeanas a mejorar su calidad de vida.

El acto tuvo lugar en el Auditorio “Ana Fiscella” del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la presidenta del IPAV, Erica Riboyra. También contó con la presencia de los 35 intendentes e intendentas que firmaron los convenios.

Estos se suman a los firmados anteriormente, alcanzando un total de 70 convenios suscriptos para soluciones habitacionales durante este año. Según un relevamiento de la Gerencia Técnica del IPAV, en el año 2023, accedieron a este recurso provincial 57 localidades con distintos destinos.

Al respecto el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales destacó que «si observamos los índices de actividad económica y social de todo lo que nos rodea, vemos cómo se deterioran, afectándonos a todos. En esto, nuestro Gobernador fue muy claro y señaló que no se ataca a Sergio Ziliotto ni únicamente a La Pampa, se está atacando al federalismo. Podemos decir con mucho orgullo que no somos lo que las autoridades nacionales dicen que es el Estado. Cuando hablan del superávit nacional, se está logrando a costa de las provincias, reteniendo sus recursos», ejemplificó.

Por otra parte reflexionó que en estos tiempos de ataques a la República y al federalismo, «resulta fundamental mostrar unidad y trabajar más juntos que nunca. Agradezco también a los intendentes, tanto oficialistas como opositores, que apoyaron públicamente al Gobernador y a esta política. Aquí no se salva nadie solo, y esto es muy distinto a la idea que nos quieren imponer».

Para finalizar, invitó a las autoridades presentes a «seguir defendiendo los intereses del pueblo pampeano. Es muy grave que hoy tengamos un 55% de argentinos sumidos en la pobreza. Ziliotto representa todo lo contrario a lo que señala la presidencia de la Nación y saldremos de esta situación trabajando en conjunto».

Por su parte, la titular del IPAV explicó que el programa Soluciones Habitacionales «se viene desarrollando hace muchos años y tiene que ver con una política de Estado en materia habitacional, con la intención de dar respuesta a las necesidades de cada habitante. Es un programa con una impronta muy federal, gestionado desde cada municipio. Es una política que conocemos bien, se llama descentralización».

Agregó que una vez formalizada la firma de los convenios, «en poco tiempo tendrán estos recursos disponibles para atender las necesidades de cada lugar. Muchos los utilizan para la reparación de viviendas, otros para la instalación de servicios, y otros para colaborar con viviendas municipales. Se trata de identificar las necesidades específicas de cada lugar, porque el problema habitacional no es solo de un organismo estatal, es un problema de cada habitante. Donde hay una necesidad nace un derecho, y como mandato ideológico debemos atenderlo».

Finalmente, destacó el cambio adoptado por el gobierno de Sergio Ziliotto, indicando que «se comenzó a financiar el 100% de la construcción del Plan Mi Casa, cuyo recupero queda en los municipios, permitiéndoles dar una mayor respuesta. De eso se trata: de dar respuestas de manera conjunta a los problemas de los pampeanos y pampeanas».

Municipios benificiados

La Adela, Puelches, Hilario Lagos, Colonia Barón, Gobernador Duval, Monte Nievas, Miguel Riglos, General San Martín, Uriburu, Trenel, Victorica, Caleufú, Bernasconi, Eduardo Castex, Pichi Huinca, Doblas, Bernardo Larroudé, Falucho, Jacinto Arauz, Anguil, Colonia Santa María, Quehué, Telén, Algarrobo del Águila, Carro Quemado, Speluzzi, Ceballos, Conhello, Toay, 25 de Mayo, General Pico, Realicó, Maisonnave, Vértiz, e Intendente Alvear.