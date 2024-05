Filtros en los streams: Twitch lanza funciones para bloquear contenido sexual y violento

La plataforma de transmisiones en vivo presenta nuevas herramientas de filtrado que se basan en la clasificación de contenidos. Además, suma una opción que desenfoca las miniaturas.

Cambios en Twitch: el servicio de Amazon propone nuevas opciones para filtrar contenido en los perfiles.

Twitch ha tenido una postura ambivalente respecto a las transmisiones que involucran temáticas para adultos, como las sexuales, las que involucran violencia, aquellas que refieren a drogas, etcétera. El año pasado, la plataforma propiedad de Amazon tuvo un llamativo ida y vuelta en sus políticas, al permitir los desnudos artísticos y prohibirlos a las pocas horas de la apertura.

Ahora, con el ánimo de ser un espacio apto para todo público, el servicio de streaming lanza nuevas herramientas de filtrado y una opción que desenfoca las miniaturas.

Twitch lanza nuevos filtros para el contenido violento y sexual

Según explican los responsables de Twitch, los nuevos filtros se basan en las etiquetas de clasificación de contenidos. El propósito es evitar la recomendación de transmisiones que abordan temas sexuales, violencia y drogas, entre otras. Además, la función que desenfoca las miniaturas limita la aparición de esos videos en las búsquedas.

Las mencionadas etiquetas de clasificación de contenido se lanzaron el año pasado en la plataforma de streaming para que los usuarios cataloguen las publicaciones —incluyendo las retransmisiones—, indicando de antemano si abordan temáticas no aptas para menores de 18 años, imágenes sensibles e incluso referencias a juegos de azar. Hasta ahora, solo se usaron como referencias para tomar decisiones de visualización informadas.

Cabe mencionar que las nuevas funciones en Twitch no solo son útiles para eludir contenido no apto para ciertas audiencias; también sirven para personalizar la navegación en ese servicio, ajustándolo a las preferencias de cada usuario. En la práctica, cuando los filtros estén activados, el contenido etiquetado dentro de las categorías bloqueadas no aparecerá en la sección de recomendados ni se verá en los resultados de las búsquedas.

Nuevos filtros en Twitch: las excepciones a tener en cuenta

Incluso si el usuario activó determinados filtros, el contenido etiquetado con esos parámetros podría aparecer. Hay dos excepciones concretas.

.Si se sigue el twitchero que emite contenido bajo esas etiquetas.

.Si el usuario ingresa en forma directa a un canal específico.

En esos casos, se verá todo el contenido, incluyendo aquellos que encajan con el etiquetado que previamente se eligió para esconder las publicaciones.

Por otra parte, desde Twitch explicaron que si el usuario es menor de 18 años, los filtros para contenido etiquetado con temas sexuales, representaciones violentas, drogas y juegos de azar estarán activados por defecto.

Cambios en Twitch: ¿cómo funciona el desenfoque de miniaturas?

Tal como señalamos, además de los nuevos filtros Twitch añade una función que desenfoca miniaturas. Esta característica también se basa en el etiquetado de contenido. Cuando está activada, las vistas previas no aptas aparecen borrosas. Cabe mencionar que la opción está encendida en forma predeterminada, aunque los usuarios pueden gestionarla desde el panel de ajustes de su cuenta.

Los parámetros de filtrado pueden configurarse en el panel de ajustes de la plataforma.

Siguiendo a Engadget, estas nuevas opciones en Twitch requieren que los creadores etiqueten adecuadamente las transmisiones, indicado si incluyen imágenes sexuales, representaciones de violencia, juegos de azar, lenguaje soez y uso de drogas.

“Nuestro objetivo con estos cambios es facilitarte la experiencia adecuada y la elección de las comunidades de las que querés formar parte. Reconocemos que las preferencias de visualización de cada persona son diferentes y deberías tener más control sobre lo que encuentras cuando llegas a Twitch”, comentaron los responsables del servicio.