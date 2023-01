Fiesta en Limay Mahuida por el 116 aniversario

El salón comunitario de Limay Mahuida se vistió de fiesta para los festejos correspondientes al 116° aniversario, colmado de gente que con alegría festejó no solo el cumpleaños sino el crecimiento del pueblo y las inversiones a partir de un trabajo conjunto con el Gobierno de La Pampa.

En relación a la oportunidad, el presidente de la Comisión de Fomento, Ángel Gutiérrez, dialogó con la Agencia Provincial de Noticias y agradeció el apoyo permanente del Gobierno provincial, asimismo se esperanzo “en una continuidad para la localidad y que de esa manera siga creciendo”.

Acompañaron al jefe comunal, el presidente de la Comisión de Fomento de La Reforma, Elías Colado; los intendentes de Algarrobo de Águila y La Humada, Oscar Gatica y Leonardo Pereyra, y el vice intendente a cargo de 25 de Mayo, Luis Oga, quien a su vez estuvo acompañado por funcionarios municipales.

Una cena para todos los concurrentes, folklore, el corte de la tradicional torta de cumpleaños y el baile fueron el escenario final para una fiesta de alegría y reencuentro, ya que no se había podido hacer con posterioridad a la pandemia.

“Hemos compartido una noche muy linda, con muchísima gente acompañándonos en estos festejos del 116º aniversario de Limay Mahuida, gracias a Dios en cada aniversario que me ha tocado estar al frente de la Comisión de Fomento se ha festejado así, con mucho público y hoy tratando de pasar un momento alegre después de todo este tiempo de pandemia y festejar por lo que no se pudo durante ese lapso”, comentó el jefe comunal.

Destacó la presencia de varios intendentes vecinos, “como en el oeste en cada cosa que hacemos en nuestros pueblos, nos acompañamos permanentemente y hoy para mi es una gran satisfacción porque es el último paso y la despedida luego de haber estado cuatro gestiones al frente de la comuna, es una alegría que la gente me acompaña de esta manera”.

Gutiérrez se esperanzó en “que siga todo esto por lo que hemos luchado durante tantos años llevando a Limay Mahuida por el mejor camino y que haya una continuidad de gestión. Uno debe saber que llegó el momento de hacer un paso al costado priorizando la familia y sobre todo la salud, son cosas que hay que tener muy en cuenta”.

“En este año que me queda de gobierno hay muchos proyectos para concretar pero estoy muy conforme con lo que se ha logrado en estos cuatro períodos de Gobierno. Se adquirió una combi nueva, hace muy pocos días una camioneta 0 kilómetro para la Policía, se han hecho refacciones, pintura de la plaza, se entregaron viviendas del plan Mi Casa y soluciones habitacionales, una vivienda de servicios y se lograrán más cosas durante este año 2023”, repasó.

Otro punto destacado por el presidente de la Comisión de Fomento fue que “siempre en Limay Mahuida decimos que para que esté todo bien nos tiene que acompañar el tiempo, a veces nos juega una mala pasada con la sequía pero hemos tenido ayuda con forrajes y alimentos para ir sorteando todos estos problemas. Mi agradecimiento para toda la gente que me acompañó durante estos años y que sigan apoyando a la próxima gestión para seguir logrando cosas para la localidad”, concluyó.