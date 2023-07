Fernando Signorini: «este país padece un montón de mortalidad infantil y nadie dice nada»

Este viernes por la noche se presentó en la ciudad de General Pico, Fernando Signorini, el Profesor de Educación Física especializado en preparación de futbolistas.

Signorini nació en Lincoln, tiene 72 años y estuvo en «Ciriaco» con su charla: «El Deporte como Herramienta de Transformación».

Más de una centena de espectadores escucharon al preparador de Maradona, entre ellos la actual diputada y Vicegobernadora electa, Alicia Mayoral; la Intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el diputado provincial, Martín Balsa, organizador del evento, el Director del Sempre, Fernando Sánchez, la Directora de Deportes de la Municipalidad de General Pico, Mariela Lera, entrenadores, estudiantes de Educación Física, y público en general.

Signorini criticó la organización del Mundial Qatar 2022, por los 6.500 muertos que hubo por la rápida construcción de los estadios, que costó millones de pesos, ustedes vieron la presentación del Mundial ? estadios maravillosos, aviones que llegan de todas partes del mundo, sumas increíbles que generan, gracias a quien ?

A estos negritos latinoamericanos que nacen en los barrios en los cinco mil barrios para más de 5 millones de habitantes que todavía existen en la argentina, gracias a perversidad del sistema, son chicos que todavía hoy en este país padece un montón de mortalidad infantil y nadie dice nada, no somos campeones del mundo, primero yo no soy campeón del mundo, yo no jugué ni un minuto, lo bien que hizo Scaloni en no convocarme.

Muchos de los que salieron a festejar tenían en Messi dos meses antes a un pecho frío, que no se consolidaba como líder, criticaban a Angelito Di María a Scaloni y después que pasó ?.

Luego siguió con una charla interesantísima donde destacamos algunas de sus frases mas salientes:

¿ Quien convenció a quien de que el éxito es el resultado ? Porque si gano tengo razón ?

El que no esté dispuesto a la posibilidad de la derrota que se dedique a otra cosa.

Bilardo esta con anfetaminas para poder soportar toda la carga que le producía el fútbol. Carlos es un tipo capaz de decir que la Selección es más importante que la familia. Que tu familia, que la mía no.

Más adelante criticó toda la tecnología, la parafernalia de los gimnasios super sofisticados, de los campos de juego sintéticos, de la neurociencia, de los drones, de los GPS, un tal Diego Maradona no tenía ni carpeta sintética y jugaba bastante bién igual eh ? A Leo le pasó lo mismo y Garrincha y Pelé y cientos de miles también. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los ingleses venían a vendernos los libros que nos enseñaban como había que hacer para jugar al fútbol. Pero se llevaban a esos jugadores que salían de cuatro chapas y tres cartones, para que les enseñaran a ellos lo que sus propios libros decían.

Consultado por Hora de Opinión acerca de la implementación del VAR con jugadas y decisiones polémicas como el gol anulado de Corbalán de Unión a Boca, Signorini respondió: Ni me hables del VAR no estoy de acuerdo para nada. Yo le advertí a Vigliano (encargado del VAR) acerca del fracaso de este sistema, porque en un momento ustedes van a trazar una línea y un jugador va a tener una erección y van a cobrar posición adelantada, una barbaridad» cerró.