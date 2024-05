Fernando Gray: “Un hospital público no puede pagar $10 millones de luz ni el municipio $271 millones por el alumbrado”

El intendente de Esteban Echeverría confirmó que todas las dependencias públicas recibieron facturas con “cifras inusuales” y que algunas tienen “casi un 200% de aumento”.



Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Foto NA/Archivo: Damián Dopacio

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra la suba de los servicios, luego que se hiciera pública la factura de más de 10 millones de pesos que recibió el Hospital Municipal Santamarina, “una cifra inusual” que “no se puede pagar”.

En diálogo con Noticias Argentinas, Gray afirmó que todos los servicios, como el agua y el gas, sufrieron aumentos “muy elevados” y que, al no poder pagarlos, optaron por la vía legal y realizaron “amparos judiciales”, se presentaron a “audiencias públicas” y “ayudan” a los vecinos “a denunciar” los aumentos en la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, afirmó que no reciben ninguna ayuda por parte de Nación, “ni siquiera alimentos” como sí sucedía hasta el año pasado, y que, si bien habló con sus pares de otros municipios, Esteban Echeverría “es la única intendencia que está protestando”.

En cuanto a la última factura de alumbrado público, confirmó que “no la pagaron” dado que llegó con “200 millones de pesos más que la anterior” y por lo que también “realizaron una presentación judicial”.

La entrevista completa

NA – ¿Es real el importe de la factura de luz que circuló por las redes y que pertenece al Hospital Santa Marina de su municipio?

FG- Sí. Antes pagábamos casi 3 millones y medio de pesos, pero esta vez vino $10.154.000, un 196% de incremento, y eso que tenemos bajo consumo porque cambiamos las luminarias a LED. Lógicamente, funciona las 24 horas del día y tiene todo tipo de servicios, pero esa es una cifra inusual para un hospital público.

– ¿Ustedes notan el aumento de las tarifas en otras dependencias de Esteban Echeverría?

– Nos vinieron aumentos en todos los servicios con incrementos muy importantes. Nos estamos presentando judicialmente mediante amparos. Yo fui a las audiencias públicas de todos los servicios, particularmente las de luz e impugnamos los aumentos en general y ahora con cada una de las partidas.

– Y los ciudadanos de su municipio, ¿Cómo lo están viviendo? Supongo que también que se incrementó el pedido de asistencia.

– Sí, pero no tenemos posibilidad de poder asistir porque nuestras cuentas están muy justas y no estamos recibiendo ayuda del Estado Nacional, ni siquiera recibimos más alimentos. Es un proceso complejo, más que nada para la gente que no puede pagar esto. En lo que estamos ayudando es a que hagan presentaciones judiciales o presentaciones en la Defensoría del pueblo y en todas las instancias para ver a ver cómo se puede resolver esto. Sobre todo, en las dependencias de salud, con gente mayor que necesita cuidado. También les pasa a las estaciones de servicio que les llegó una factura de 5 millones de pesos de luz y no puede funcionar con semejante factura.

– Supongamos que no paguen ninguna factura de luz como ya lo están haciendo ¿Qué pasa? ¿Les cortan el servicio?

– De hecho, la última de alumbrado público no la pagamos. Llegó con 271 millones de pesos cuando hasta hace poco pagábamos 70 millones por la luz del todo el municipio, y eso que las luces LED ahorran muchísimo. Ya 70 millones es mucho para nosotros y si llegan 200 millones más, no podemos pagarlo porque es algo que no tenemos previsto. Aparte los fondos no alcanzan. No tenemos manera.

– ¿Y en algún momento tienen la posibilidad de hablar con Nación?

– Sí, pero tanto el Gobierno Nacional como EDESUR nos dicen que este es el gasto que hay que pagar y que es la tarifa real de consumo.

– Claro, pero no lo pueden pagar.

– No. Y vamos a recurrir judicialmente. Primero, para defender estos fondos que son de mis vecinos, no son propios. Lo vamos a pelear judicialmente y vamos a ver cómo sale. Queremos que este aumento sea razonable. Si fuese un aumento del 50 % bueno… pero 196 %, en este momento, es inaccesible. Hay que ver qué dice el resto de los municipios que tampoco lo pueden pagar.

– Entiendo que tienen el apoyo del gobernador (Axel) Kicillof…

– Sí, pero es importante que se pronuncie el resto de los intendentes, porque esto no le pasa sólo al Municipio de Esteban Echeverría. Llega a todas las provincias y a todos los hospitales.

– ¿Puedo hablar con alguno de ellos?

– Sí. Por lo menos, con los que he hablado, me dicen que no pueden pagarlo y que no tienen fondos. Nosotros estamos protestando porque no es razonable. Un hospital público no puede pagar 10 millones de luz, más el gas, más el agua y todos los gastos que tiene. Ya tres millones es una cifra interesante para un hospital, pero podemos pagarlo. Cinco, ya es un exceso. Diez, ya no se puede. Y en invierno se gasta más, porque tenemos todos los aires acondicionados frío – calor. Simultáneamente, esta semana también estaremos haciendo dos presentaciones judiciales por el aumento del combustible.