Fernando Gray, luego del Congreso del PJ: «Cristina Kirchner impulsa desde atrás a su hijo y lo quiere imponer»

El intendente de Esteban Echeverría se mostró «molesto» tras participar del congreso nacional del Partido Justicialista y apuntó contra la ex presidenta y Máximo Kirchner.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró hoy que la ex mandataria Cristina Fernández impulsa “desde atrás a su hijo” Máximo Kirchner en el Partido Justicialista (PJ) y lo quiere “imponer” como presidente.

“Cristina (Kirchner) impulsa desde atrás a su hijo y lo quiere imponer. Primero, como presidente del justicialismo, donde ni siquiera tuvimos elecciones. Llegué a la Corte Suprema Nacional impugnando esto porque no hubo elecciones internas”, sostuvo Gray en diálogo con Radio Rivadavia AM630.

En este sentido, el jefe comunal enfatizó: “Máximo Kirchner fue puesto a dedo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del PJ”.

“Ella quiere imponer a su hijo, pero una cosa son los dirigentes y otra su descendencia. Esto es una democracia. El peronismo no se maneja así. Si Máximo quiere ocupar un cargo tiene que trabajar, esforzarse, estudiar, capacitarse y dar testimonio de lo que hacemos miles de argentinos todos los días”, argumentó el dirigente del peronismo bonaerense.

Por otro lado, Gray se mostró “molesto” tras participar del congreso partidario: “Perdimos las elecciones y nadie se hace cargo acá. Tenemos un presidente que tomó licencia y está en España. El presidente del partido en la provincia de Buenos Aires que ni viene”.

“Es más que elocuente que el Partido Justicialista no está con la movilización, con la estructura ni con la fortaleza que tiene que tener”, consideró.

En tanto, el referente del PJ también cargó contra la agrupación política La Cámpora y el ex presidente Alberto Fernández. “Son los grandes responsables de cómo nos fue en el gobierno anterior, donde el gobierno no fue bueno, le fue mal al peronismo, pero fundamentalmente le fue mal a la gente que es lo que más me preocupa”, dijo Gray.

Además, se manifestó en contra de la licencia que el congreso peronista le dio al ex mandatario: “No estoy de acuerdo, creo que tiene que renunciar el PJ”.

“Primero porque nos llevó a la derrota, por el gobierno que hizo, y segundo porque no está ni siquiera en el país. Cómo va a gobernar el PJ si no está ni siquiera viviendo en Argentina”, señaló el jefe comunal bonaerense.

Las expresiones del intendente de Esteban Echeverría se dieron en el marco del congreso nacional del Partido Justicialista, durante el cual el ex jefe de Estado Alberto Fernández dejó la presidencia del espacio.

En el encuentro se resolvió, a su vez, crear una nueva mesa de acción política que funcionará como conducción transitoria, aunque la designación de sus integrantes quedará para más adelante.