Fernando Burlando apuntó contra los testigos: «Hoy dejaron pasar una oportunidad»

El abogado usó sus redes sociales para lamentar los testimonios de este lunes, al considerar que «optaron por la triste comodidad de no comprometerse ante los asesinos».

Luego de la primera jornada de la tercera semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, apuntó contra los rugbiers sobreseídos.

«Me queda la duda si los testigos pudiendo convertirse en héroes, optaron por la triste comodidad de no comprometerse ante los asesinos», señaló el letrado a través de la red social Twitter.

El abogado parece referirse a los rugbiers sobreseídos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanessi (quien no declaró), y el rugbier «número 11», Tomás Colazo, quien estaba con los asesinos de Fernando pero no participó de la golpiza.

«Les recuerdo que el que queda bien con Dios y con el diablo, solo queda bien con el diablo. Lamentablemente hoy dejaron pasar una oportunidad», sentenció el letrado.

Qué dijo Fernando Burlando a la salida de los Tribunales de Dolores

El abogado de los padres de Fernando Báez Sosa dijo este lunes por tarde que «ni los propios amigos» de los ocho rugbiers sometidos a juicio por el caso «pueden hablar bien de ellos», en referencia a las declaraciones efectuadas durante el debate por Juan Guarino, sobreseído en la causa; y Tomás Colazo, testigo presencial del crimen.

«Estos testigos fueron tremendamente contundentes. No nos olvidemos que son testigos de la defensa. Ni los propios amigos pueden hablar bien de ellos», señaló esta tarde el letrado en la puerta de los Tribunales de Dolores tras un cuarto intermedio.

Al respecto de las declaraciones que realizaron los dos jóvenes durante la audiencia de este lunes, el abogado sostuvo que «hubo muchas contradicciones», aunque aclaró que no pedirá que sean imputados por falso testimonio y añadió: «Estamos tratando de darle agilidad en las diligencias. Si empezamos a pedir falso testimonio a cada uno sería imposible».

Sin embargo, Burlando destacó que Juan Guarino tuvo «una actitud seria» en su declaración, la cual «fue importante para identificar a casi todos los partícipes del asesinato», y describió: «Entendimos que su participación fue muy favorable y positiva».

Además, el abogado hizo mención a que ambos testigos «son muy amigos» de Luciano Pertossi, el único imputado que declaró durante el juicio hasta el momento, y que por eso «es difícil señalarlo» en el lugar del hecho.

«A Luciano Pertossi lo ubicó en el lugar del hecho el doctor Laborde, los testigos y el comisario de Gesell», afirmó el letrado y adelantó: «En el momento de las alegaciones haremos un pequeño seguimiento de cada uno de los acusados».

Qué dijo Fernando Burlando sobre la declaración de Máximo Thomsen

El abogado dijo que con la declaración de Máximo Thomsen “se ha hundido él” y “todos sus compañeros”, y consideró que la versión de los hechos que contuvo “inventos” y “mentiras”.

“Lo que dice que él vio está solo en su imaginación”, opinó este lunes por la tarde el letrado al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate. “Es insólito. Nunca vi algo así. Se ha hundido él y ha hundido a todos sus compañeros”, señaló y consideró que la actitud de Thomsen “es una cobardía total”.

Para el letrado, la declaración de casi una hora del este acusado no tuvo “baches” sino que fue “un pozo completo, con inventos y mentiras”; y agregó: “No puede inventar lo que quiere. Lo que él dice no condice con lo que está en los videos. ¿O no vieron los videos o no leyeron la causa? Me parece la peor estrategia que vi”.

Burlando criticó que los acusados “no se atreven ni a decir lo que hicieron” y los calificó de “verdugos”; y concluyó: “A Fernando lo mataron de una manera cobarde, por la espalda”.