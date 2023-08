Femicidios: 206 hijas e hijos se quedaron sin madre en siete meses y el 58 % son menores de edad

Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos de femicidios y transfemicidios, seguida por Santa Fe, Córdoba y Tucumán.

Ni Una Menos, el movimiento que nació hace unos años en la Argentina para visibilizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.Archivo NA

El Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano» que dirige la asociación civil La Casa del Encuentro registró 190 femicidios en el país durante los siete meses que van del año, lo que significó que 206 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.

Además, en el informe mensual, se indicó que el 58 % son menores de edad, y que del total de personas asesinadas, tres eran mujeres trans y 14 femicidios fueron vinculados de varones adultos y niños.

Otro de los datos del informe, detalla que el 54 % de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas, y que, como cada informe anterior, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (59 % fueron asesinadas en su hogar).

Se señala además, que si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Tucumán.

«Las estadísticas no descienden y nos muestran el espanto concentrado en 4 femicidios en 96 horas. Esta situación nos impone no mirar para otro lado, la indiferencia de los diferentes sectores no se puede aceptar mientras la sociedad observa perpleja la inacción y la falta de propuestas concretas para disminuir estos índices», dicen desde el Observatorio.

Y agregaron: «Es urgente unirnos en el reclamo por cada víctima y acompañar a las familias que buscan la verdad y la justicia. No son números, detrás de cada víctima queda una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. La responsabilidad de los diferentes poderes del Estado implica la ejecución de políticas públicas efectivas y federales que contemplen las situaciones de cada lugar. Es imperioso diseñar un mapa de las violencias que haga efectivas las acciones de prevención y asistencia para lograr disminuirlas».

En el informe se detalla que 34 víctimas habían realizado la denuncia; que 14 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención; que 11 femicidas pertenecían o eran ex fuerza de seguridad; que dos personas eran víctimas de prostitución o trata; que cuatro víctimas estaban embarazadas; y que 13 víctimas tenían indicio de abuso sexual.

Además, se indicó que 21 femicidios ocurrieron en contexto de narcocriminalidad y 29 femicidas se suicidaron.

«Exigimos que en las propuestas de los partidos políticos y en los debates de campaña se incluya la agenda de violencia de género, con lineamientos concretos y no anuncios generales. No se puede prevenir y dar respuestas concretas de lo que no se habla. El abordaje de esta problemática es un tema URGENTE de Derechos Humanos. No es ni inseguridad, ni un mero hecho policial», concluyeron.

NA