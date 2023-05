Federal A: Ferro perdió con Ciudad en Bolívar

Por primera vez desde que comenzó el Torneo Federal «A», Ferro de Pico no está dentro de la zona de privilegio en la Zona 2 porque, al caer 1 a 0 contra Ciudad Bolívar en el estadio municipal «Eva Perón», sumada a la victoria de Atenas de Río Cuarto -parcial- y la victoria de Juventud Unida, se encuentra en la sexta posición a 6 del momentáneo escolta, Argentino de Monte Maíz, y a 8 del líder, Ciudad.

La única diferencia en este chato partido fue el penal que regaló Ferro a los 13 minutos del primer tiempo contra Duarte, por el lado izquierdo de la defensa. Esa pena máxima la transformó en gol el goleador del equipo bonaerense, Nahuel Yeri, que la cruzó, abajo, al palo izquierdo del arquero Maslovski.

Por segundo partido seguido al «Verdolaga» le marcan en el primer tiempo (Argentino de Monte Maíz le dio vuelta el juego en Santa Rosa el domingo pasado) y por tercera vez se retiró sin marcar un tanto.

El equipo piquense intentó, pero prácticamente no inquietó al golero Cavallotti que tomó un cabezazo del «Ruso» Vasilchik en el complemento y no mucho más. Pese a terminar con 4 delanteros en cancha, no fueron muchas las incidencias para el visitante.

Por su parte, el local no insistió fervientemente en ampliar la diferencia, pero se vio cómodo con el trámite anodino del juego. Tuvo una contra que fue controlada en 2 tiempos por Maslovski, primero con sus piernas y luego tomando el rebote, y luego, con centros, no llegó a inquietar al golero misionero del «Verde».

Con la victoria, Bolívar es el momentáneo líder hasta que jueguen mañana, Argentino de Monte Maíz vs Estudiantes de San Luis desde las 15.

Ferro, terminará sexto esta fecha 9 y en la próxima, nuevamente de visitante, comenzará la segunda ronda de partidos en San Juan ante Sportivo Peñarol, el último de la zona 2.

Síntesis

Ciudad Bolívar: Maximiliano Cavallotti; Federico Guerra, Facundo Quiroga, Ignacio Lucero, Lucas Coyette; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Javier Sequeyra (Aguerre), Brian Duarte; Gonzalo Urquijo (Rodríguez) y Neri Espinosa (Paz). DT: Darío Ortíz.

Ferro de Pico: Mauricio Maslovski; Fabio Godoy, Emanuel Yori, Joaquín Garoni, Matías Rapetti; Aaron Barquett (Persia), César Cocchi (Tenca), Matías Gómez (Álvarez) y Agustín Vasilchik (Noriega); Federico Vasilchik y Jonathan Requena (Vivani). DT: Alexis Matteo.

Árbitro: Marcelo Sánz.

Gol: 14’PT Yeri -p-.

Estadio: Municipal «Eva Perón».

Fuente: pampa deportiva