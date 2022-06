Federal A: Ferro de Pico perdió en San Juan y se complica

Este domingo, por la mañana y como visitante, Ferro de General Pico no pudo frente a Sportivo Peñarol y regresó de San Juan sin nada, al perder por la mínima diferencia.

Este domingo, por la fecha 12 del Torneo Federal A, Ferro de General Pico cayó por 1-0 frente a Sportivo Peñarol de San Juan. Gonzalo Yordan se fue expulsado en la visita y el ingreso, Alejandro González, atajó un penal.

El equipo dirigido por Mauricio Giganti no puede salir de su mala racha. En esta oportunidad, en territorio sanjuanino, cayó ante el Bohemio por la mínima diferencia. El gol lo convirtió César More, antes del primer cuarto de hora del complemento.

El Verde no pudo terminar el partido con once futbolistas ya que se fue expulsado su arquero, Yordan. El ingresado González, con 20 años y en su primer partido, se destacó al atajar un penal, aunque no le sirvió al elenco piquense para al menos sumar. Además, Joaquín Vivani jugó de arranque en su regreso al club.

En consecuencia, Ferro de General Pico continúa con 13 puntos y está fuera de los puestos de clasificación. El equipo de Giganti no gana hace tres fechas (dos derrotas al hilo y un empate) y en su próximo compromiso recibirá a Huracán Las Heras.

FEDERAL A Final

Camioneros 1 2

Olimpo Final

Desamparados 1 0

Independiente CH Final

Huracan (LH) 1 1

Juv. Unida (SL) Final

Juv. Unida (G) 1 0

San Martin (F) Final

Juv. Antoniana 1 2

Union (S) Final

Sp. Las Parejas 0 0

Atl. Parana Final

Boca Unidos 0 0

Defensores (P) Final

Sp. Peñarol (SJ) 1 0

Ferro (GP) Final

Sp. Belgrano (SF) 0 0

Douglas Haig Final

Cipolletti 1 1

Sol de Mayo (V) Final

Villa Mitre (BB) 1 1

Argentino (MM) Final

Racing (C) 2 1

Defensores (VR) Final

Gimnasia (CdU) 0 0

Central Norte (S)

Tabla Federal A

ZONA A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Olimpo 29 12 9 2 1 23 8 +15 2 Villa Mitre (BB) 21 11 6 3 2 14 6 +8 3 Sansinena (GC) 19 12 6 1 5 19 13 +6 4 Estudiantes (SL) 17 11 4 5 2 12 10 +2 5 Camioneros 16 11 4 4 3 13 10 +3 6 Juv. Unida (SL) 16 11 3 7 1 7 4 +3 7 Sol de Mayo (V) 15 10 4 3 3 7 8 -1 8 Argentino (MM) 14 11 3 5 3 12 13 -1 9 Ciudad Bolivar 14 11 4 2 5 9 11 -2 10 Sp. Peñarol (SJ) 14 12 3 5 4 13 16 -3 11 Ferro (GP) 13 11 3 4 4 7 8 -1 12 Cipolletti 12 11 2 6 3 7 12 -5 13 Huracan (LH)* 11 11 3 5 3 7 8 -1 14 Independiente CH 10 12 2 4 6 7 11 -4 15 Desamparados 10 11 2 4 5 7 16 -9 16 Circulo Dep. (O) 9 11 2 3 6 12 15 -3 17 Liniers (BB) 8 11 1 5 5 8 15 -7

-Los 8 primeros de cada zona clasifican a la Etapa Final por el único ascenso. -Los últimos 2 de cada zona descienden. -*A Huracan (LH) se le descuentan 3 puntos por incidentes en el torneo anterior.

ZONA B

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 25 11 7 4 0 19 3 +16 2 Central Norte (S) 23 11 6 5 0 15 5 +10 3 Crucero (M) 22 12 6 4 2 15 13 +2 4 Douglas Haig 20 12 6 2 4 17 9 +8 5 Sarmiento (R) 20 11 5 5 1 11 3 +8 6 San Martin (F) 18 11 5 3 3 14 8 +6 7 Sp. Las Parejas 18 12 5 3 4 14 13 +1 8 Boca Unidos 14 11 3 5 3 9 12 -3 9 Gimnasia (S) 14 11 4 2 5 7 11 -4 10 Gimnasia (CdU) 13 11 3 4 4 9 11 -2 11 Defensores (VR) 12 12 3 3 6 13 14 -1 12 Union (S) 12 11 3 3 5 10 14 -4 13 Sp. Belgrano (SF) 12 11 3 3 5 8 12 -4 14 Defensores (P) 12 11 3 3 5 7 11 -4 15 Juv. Antoniana 12 12 3 3 6 6 14 -8 16 Atl. Parana 7 11 1 4 6 5 13 -8 17 Juv. Unida (G) 6 11 2 0 9 7 20 -13