Federal A: Deportivo Madryn le ganó a Camioneros en la última jugada y trepó a la cima

En el regreso de la categoría, el Aurinegro superó en su estadio al elenco de 9 de abril, por 3 a 2, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Zona 1 del torneo Federal «A». Al conjunto chubutense se lo empataron a los 47′ y a los 49′ consiguió el gol del triunfo en un final que terminó muy caldeado.

En la reanudación del Federal A, Deportivo Madryn venció 3-2 en su estadio a Camioneros y hasta que juegue Cipolletti, es líder de la zona B con 18 puntos. Francisco Molina, Fabio Giménez de penal y José Michelana en la agonía del partido, anotaron para el Aurinegro. Gonzalo Parisi y Lautaro Vassarotto convirtieron para Camioneros.

De esta manera, Madryn logró una importante victoria en su estadio y con este resultado es líder de la Zona B con 18 unidades hasta que juegue Cipolletti quien se presenta esta tarde ante Ferro de General Pico. En la próxima fecha, el elenco portuario visitará a Huracán Las Heras.

Racing venció a Sportivo Belgrano, en duelo cordobés, y se afirma como líder de la Zona 2

Racing de Córdoba venció en su estadio a Sportivo Belgrano de San Francisco por 2 a 0, en duelo de equipos comprovincianos y se afirma como líder de la Zona 2, tras comenzar con once encuentros la séptima fecha del torneo Federal A de fútbol, que se reanudó esta tarde tras el parate dispuesto por las restricciones que impuso el Gobierno nacional en todo el país por la pandemia de coronavirus.

El partido se desarrolló en el estadio Miguel Sancho, en el barrio de Nueva Italia de la capital de la provincia de Córdoba, y los tantos de la «Academia» fueron marcados por Martín Pucheta, a los 29 minutos del primer tiempo, y Diego Jara, a los 5 de la parte final.

Con este triunfo, Racing se afirmó como líder de la Zona 2 del Federal A, con 17 unidades; mientras que Sportivo Belgrano se quedó con 10 puntos y marcha quinto.

Todos los resultados – Fecha 7

Zona 1

Deportivo Madryn 3 – Camioneros 2

Ciudad Bolivar 2 -Circulo Dep. (O) 0

Independiente CH 1 -Villa Mitre (BB) 0

Olimpo 2 -Juv. Unida (SL) 0

Sol de Mayo (V) 1 -Huracan (LH) 0

Estudiantes (SL) 0 -Desamparados 1

Mañana

14:00:Cipolletti vs.Ferro (GP)

15:00:Sp. Peñarol (SJ) vs.Sansinena (GC)

Posiciones:Dep. Madryn 18, Cipolletti 16, Sol de Mayo 13, Desamparados 12, Independiente (Ch) 12, Huracán (LH) 10, Villa Mitre 10, Ciudad Bolivar 10, Juventus Unida (SL) 10, Olimpo 10, Ferro (GP) 8, Sansinena 7, Sp. Peñarol 6, Camioneros 4, Círculo Dep. 3, Estudiantes (SL) 1.

Zona 2

Douglas Haig0 -Gimnasia (S) 1

Gimnasia (CdU)2 -Sarmiento (R) 4

Racing (C)2 -Sp. Belgrano (SF) 0

Chaco For Ever2 -Defensores (P) 1

Central Norte (S)1 -Defensores (VR) 0

Mañana

15:00:Crucero (M) vs.Union (S)

16:00:Sp. Las Parejas vs.Juv. Unida (G)

Posiciones:Racing (C) 17, Chaco For Ever 12, Gimnasia (S) 12, Defensores (VR) 10, Sp. Belgrano 10, Boca Unidos 9, Central Norte 9, Gimnasia (CdU) 9, Sarmiento (R) 8, Crucero del Norte 7, Douglas Haig 6, Unión (S) 6, Defensores (P) 4, Sp. Las Parejas 2, Juv, Unida (G) 2