Federal A: Chaco For Ever y Gimnasia y Tiro de Salta definen el segundo ascenso

La final se jugará este domingo 5/12 desde las 18hs en el Estadio «Doctores José y Antonio Castiglione» de Mitre de Santiago del Estero. Ambos buscan volver a la segunda categoría del fútbol argentino luego de varios años.

El partido será televisado por la señal Deportv.

La temporada 2021 llega a su fin. Atrás quedó el ascenso de Deportivo Madryn hace algunas semanas y ahora es el turno de definir el segundo equipo que el año que viene jugará en la Primera Nacional. Luego de superar a Racing de Córdoba y Central Norte respectivamente, Chaco For Ever y Gimnasia y Tiro son quienes definirán esta chance en un duelo con historia.

Varios enfrentamientos, sobre todo en los viejos Argentinos A y B, forjaron una rivalidad que en algunos encuentros terminaron con incidentes dentro y fuera del campo de juego, lo que agrega un sabor «especial» a esta final ya que ambos poseen parcialidades numerosas. Clara muestra es lo que sucedió con la venta de las 4000 entradas: todo agotado tanto en Chaco como en Salta.

Durante el torneo, ambos equipos se mantuvieron desde el inicio en las posiciones de privilegio dentro de la Zona Norte y en los playoffs lo ratificaron superando las diferentes fases.

Si bien For Ever lo hizo por penales tanto en cuartos como en semifinales, siempre se mostró como un equipo duro para cualquier rival y efectivo a la hora de las definiciones. Por el lado de Gimnasia y Tiro, va por su segundo ascenso durante este 2021 (en Febrero lo hizo desde el Regional). Peleó palmo a palmo con Racing el liderazgo de la zona hasta la última jornada y cuenta con un plantel con muchas individualidades y que quizás no luzca demasiado desde el nivel de juego pero sabe sacar los partidos adelante.

Salta vs Chaco, Chaco vs Salta. Santiago del Estero, más precisamente el Estadio de Mitre, será el escenario. 90 minutos y si hay empate, penales. El domingo a la tarde/noche habrá un nuevo ascenso. Uno festejará retornar a la segunda categoría