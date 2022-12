Fernández: «Siempre anhelé que todos los que somos parte de este pueblo tengamos como horizonte el bienestar de quienes habitan este suelo”

Ocho familias de Uriburu recibieron la llave de las viviendas construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 1” en el marco de las celebraciones por el 128° aniversario de la localidad. Además, se entregó a cada una de ellas una minibiblioteca del Programa “Libros y Casas”.

Para acompañar a los flamantes adjudicatarios y al intendente local, Jorge Pascual Fernández, estuvieron el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y las gerentas del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca.

Jorge Lezcano acercó los saludos del gobernador Sergio Ziliotto por el aniversario de la localidad y a cada una de las familias adjudicatarias, “siempre quiere compartir estos momentos con cada uno de ustedes, pero a veces su agenda no se lo permite. Él nos dice siempre que tenemos que rendir cuentas mostrando hechos como este, que ponen en valor las políticas de Estado que llevamos adelante. Es emocionante escuchar a las personas adjudicatarias como expresan su felicidad. Este Plan no solo cumple el sueño de la casa, sino que suma trabajo local y los fondos que entran a localidad movilizan la economía”.

“Existen estos momentos -continuó el titular del IPAV- porque hay un Gobierno provincial y un Gobierno municipal que trabajan para que así sea. Hoy nos toca estar de vuelta en esta localidad. Hacía muchos años que no se adjudicaban viviendas aquí y como decía el intendente, ya llevamos dos entregas en poco tiempo y ya estamos listos para comenzar otras tantas y licitar veinte más”.

Recalcó que “pocas son las palabras que hay que agregar porque acá está la realidad y la felicidad de quienes reciben su llave. Pero también hay que recordar que este es un sistema solidario que necesita del pago de la cuota para completar el circuito y para que más familias puedan acceder a la casa. Tenemos presente que tenemos que cumplir con nuestro trabajo porque la política habitacional en La Pampa es una política de Estado de la mano de nuestro Gobernador, pero también necesitamos de ustedes para que día a día más familias puedan estar en el lugar que están ustedes hoy y puedan disfrutar de su techo propio. Gracias a todos y a disfrutar de sus viviendas”.

Intendente

El intendente Jorge Pascual Fernández dio la bienvenida a los funcionarios y funcionarias provinciales que acompañaron el acto, “hoy es un día muy especial. Hoy Uriburu cumple 128 años. Siempre anhelé que todos los que somos parte de este pueblo tengamos como horizonte el bienestar de quienes habitan este suelo”.

“Sé de la importancia de este momento para cada familia porque se cumple el sueño. Veníamos de muchos años sin entregar casas y eso nos ponía una mochila muy grande. Pero esto no se logra solo, se lo hace en conjunto con el Gobierno provincial. Nuestro Gobernador lleva adelante una gestión que es reconocida en el ámbito provincial y nacional”.

Enumeró que “ya entregamos ocho unidades habitacionales hace un tiempo, hoy entregamos otras ocho, comenzamos diez más que ya está firmado el convenio y esperamos la licitación de otras 20. Además, tenemos otra casa (de servicio) destinada a la Policía, en marcha. Esto muestra la política que llevamos adelante para cumplirle a cada uno de ustedes. Me gustaría que me recuerden porque fui justo más que porque entregue una vivienda. Cuando se hace, se comenten errores, pero siempre mirando hacia adelante y mirando el conjunto para darles posibilidades a todos y todas”.

“Agradezco por último a mi equipo de trabajo porque me ayudan a ampliar la mirada. Gracias a todos y a disfrutar de la vivienda. Quiero que la gente se sienta contenta y esté orgullosa de vivir en Uriburu”.

Adjudicataria

Natalia Lezcano, una de las integrantes de las familias adjudicatarias, expresó que “hoy quiero destacar el trabajo y la dedicación tanto del Gobierno municipal como del provincial para que nosotros podamos vivir este momento. Queremos destacar que las casas se hayan adjudicado por sorteo y eso dio transparencia. Hoy ocho familias recibimos la llave de nuestro hogar, que es la llave de sueños y de unión de nuestras familias”.