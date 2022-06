Familias de Dorila recibieron las llaves de su vivienda

Esta mañana tuvo lugar el acto de entrega de tres viviendas del Plan Provincial “Mi Casa” en la localidad de Dorila.

Participaron de la ceremonia el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, la intendenta local, Natalia Hollmann, la gerenta de Adjudicación, Erica Riboyra, la gerenta de Programación, Romina Montes de Oca, concejales, demás autoridades locales, alumnos y docentes de la Escuela N°49, que se sumaron a un nutrido grupo de vecinos y vecinas.

El presidente del IPAV comenzó sus palabras saludando a los presentes y en especial al periodismo en su día, “periodismo que tan importante tarea está desarrollando como siempre, desde el primer día, en estos tiempos de crisis, de aislamiento, el trabajo arduo que han llevado a cabo nos permitió seguir estando comunicados. Feliz día para todas y todos”.

Lezcano contó que el día y horario del acto fue dispuesto por el gobernador Sergio Ziliotto, quien quería estar presente en Dorila para acompañar a las familias, “al hablar esta mañana me pidió que dejara el afectuoso saludo para todas y todos y le recordaba algo que la gerenta nos trasladaba en estos días, son tres viviendas, diez niños y niñas, que lindo es ver esos rostros, esa felicidad”.

“Desde el lugar que nos toca ejercer y la intendenta lo dijo, cuatro años donde no hubo viviendas. Nosotros de eso nos hacemos carne porque no podemos ver, escuchar, sentir y conversar con esas familias a las que le hace falta la vivienda y que al llegar los tiempos electorales tal vez no nos damos cuenta de lo que podemos perder o lo que nos toca seguir ganando cuando nos dan la posibilidad democrática de emitir un voto. Recuerdo al gobernador Ziliotto cuando en campaña decía que una de sus prioridades iba a ser la vivienda y está cumpliendo, la justicia social por sobre todo, la bandera que lleva al Gobierno Justicialista Pampeano”, prosiguió el titular del IPAV, quien hizo hincapié en la buena relación con Nación para atender las demandas de quienes más necesitan.

Jorge Lezcano informó que el mandatario pampeano determinó la construcción de 6 (seis) nuevas viviendas en Dorila, lo que despertó el aplauso de las vecinas y vecinos. “Hay que seguir buscando tierras porque eso es prioritario para que los habitantes puedan disponer de la posibilidad de su vivienda”.

“Este Gobernador que tiene esa ejecución tan fortalecida y esa relación con el Gobierno nacional hace que estemos trabajando no solo con el programa Mi Casa, con fondos provinciales, sino que hay otro para las grandes ciudades donde se están construyendo casi 1000 viviendas. Estamos haciendo los trámites para contratar otras 894 y este jueves, si los diputados así lo entienden, se estará trabajando para convalidar legislativamente el acta de adhesión por otras 1100 viviendas, con convenio con el Gobierno nacional. Todo esto es producto de tener un Gobierno provincial, uno municipal y uno nacional alineados para que la vivienda llegue a quienes la necesitan”, agregó.

A modo de cierre, Lezcano dijo que son más de 40 las familias inscriptas en Dorila para una vivienda, “los gobiernos cumplen una parte y los adjudicatarios seguramente saben que tienen que cumplir la otra parte que es pagar la cuota, para que el circuito cierre, se retroalimente y esos recursos vuelvan a generar más viviendas”.

Intendenta

Tras brindar la bienvenida a las autoridades, Natalia Hollmann calificó el día como muy importante para estas familias de Dorila ya que a partir de la entrega “podrán cobijar a sus hijos en una vivienda propia y desarrollarse como tal, con igualdad de oportunidades. Esto es gracias al Gobierno pampeano, al señor gobernador que gestionando logra conseguir esos fondos nacionales para poder ejecutar viviendas”.

La jefa comunal se refirió a este Plan “Mi Casa”, donde los municipios reciben el 100% de los fondos de las viviendas, algo que además genera mano de obra local. “Debo remarcar que siempre hubo distintos planes de vivienda en La Pampa a lo largo de estos años, pero este es el más destacado, se entregan viviendas terminadas y listas para habitar”.

Hollmann pidió a las familias que asuman el compromiso de pagar las cuotas de su vivienda para continuar construyendo. “Es una emoción muy grande que comparto con las familias dorilenses que supieron esperar, que apostaron a esta localidad, a este Dorila cálido, próspero y en crecimiento”.

También hizo un repaso por las múltiples obras que se ejecutan a partir de fondos nacionales y provinciales, como un salón de usos múltiples para las escuelas Primaria y Secundaria, la restauración e iluminación de la plaza Bartolomé Mitre, la construcción de siete edificios públicos, e informó que muy pronto comenzará el recambio de luminarias por led, en un total de 150, lo que completará la localidad. Asimismo, en una semana comienza la construcción de una pileta semi olímpica en el complejo municipal, “todo esto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Asuntos Municipales, al Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de La Pampa, a la Secretaría de Energía y Minería, al Plan Argentina Hace de Nación. No me canso de agradecerle al gobernador por este acompañamiento, su gestión es destacable por cumplir con los pampeanos”.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar ejecutando viviendas como en todos estos años, “excepto el plazo que nadie quiere recordar, de 2015 a 2019, donde La Pampa recibió de Nación solo 64 viviendas en cuatro años. Hoy es otra la realidad porque a pesar de una pandemia inesperada nuestro compromiso fue seguir trabajando, administrando y gestionando para poder cumplir con nuestra comunidad”. Al igual que Lezcano, Natalia Hollmann aprovechó la oportunidad para saludar al periodismo presente en su día.

Adjudicataria

En nombre de las familias adjudicatarias, María Eugenia Petisco expresó que “hoy es un día muy especial y emocionante, después de tantos años de espera es una alegría enorme poder cumplir el sueño de tener mi propia casa, siendo consciente de lo difícil que se hace para una familia concretarlo. Recalco mi gratitud a todos los que hicieron posible que esto se cumpla. Me comprometo a cuidarla, a pagar las respectivas cuotas y a hacer de ella un hogar para mis hijos”.