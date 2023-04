Facundo Manes: «Tengo la decisión y la voluntad de ser candidato de un espacio amplio de centro popular»

El dirigente del radicalismo propuso impulsar un plan de estabilización y construir una gran mayoría social. Además, cargó contra el liberalismo al que definió de «fantasioso».



Facundo Manes: Tengo la decisión y la voluntad de ser candidato de un espacio amplio de centro popular. NA/Archivo

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes reiteró sus intenciones de competir por la presidencia bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, y su nombre se sumó a la prolongada lista de la coalición opositora. «Tengo la decisión y la voluntad de ser candidato representando un amplio sector que no está representando de centro popular», reveló.

El neurocirujano clamó por una amplia coalición que, según considera, no será impulsada por los extremos sino por «una gran mayoría social de centro popular», y precisó que su desafío es «dejar atrás la decadencia y encarar la estabilidad económica y el desarrollo».

«Sin la traba política podríamos trabajar en la prosperidad, podríamos reducir la pobreza a la mitad en ocho o diez años. La política le ha fallado a la gente», completó en diálogo con el periodista Ignacio Ortelli para Radio Rivadavia.

Asimismo, tras haber oficializado sus aspiraciones a competir por el sillón de Rivadavia, el diputado radical precisó que la Argentina necesita una gran coalición centro popular, y la construcción de una gran mayoría social que la respalde. «Eso no se puede hacer desde los extremos y esa mayoría debe tener mayoría legislativa y voluntad de cambio», explicó.

«Hoy los extremos no van a poder generar esa mayoría para transformar el país. A veces, los extremos son buenos para ganar elecciones, pero seguimos involucionando porque luego no se puede transformar nada», indicó al tiempo que pidió impulsar un plan de estabilización y cambiar la matriz productiva a través de una revolución educativa, científica y tecnológica vinculada con la producción.

Al respecto, alertó además que las intenciones de estabilizar tienden a fracasar en un primer intento, por lo que demandó un gran respaldo político para poder repetir las acciones y «volver a intentarlo». «Mi equipo estudió los planes de estabilización y vio que solo el 25% en el primer intento tiene éxito, hay que tener un gran respaldo político y eso no se hace con los extremos. Luego, la Argentina necesita encarar el desarrollo, la prosperidad, generar dólares con mayor valor agregado en las exportaciones, y eso es entender el mundo en el que vivimos», prometió.

«Hay que hacer dos cosas: estabilizar y hacer un plan de desarrollo porque hay que entender que si ganamos diez y gastamos veinte vamos a tener que generar cuarenta, y la generación de más dinero depende de lo que producimos», explicó Manes, y agregó: «No se requieren ideas sofisticadas, demanda un plan que combine una política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos que es lo que no tiene este gobierno»

Los cuestionamientos internos y las críticas a Javier Milei

A su parte, el neurocirujano culpó al ministro de Economía, Sergio Massa, de aplicar medidas temporales para paliar la realidad económica que permitan sobrellevar la actualidad, pero que impacten a futuro, bajo una próxima administración, y acusó a sectores de Juntos por el Cambio de querer «que explote ahora» la crisis para sacar provecho electoral.

«El ministro de Economía está emparchando y tratando que la bomba irresponsablemente le caiga al próximo gobierno, y algunos de nuestro sector quiere que esto explote ahora», denunció Manes, aunque enfatizó en que el principal responsable es el gobierno del Frente de Todos.

Consultado respecto a sus dichos, el diputado explicó: «A veces leo economistas que dicen que a la oposición le convendría que esto explote ahora, y algunos otros que sugieren la dolarización que es hiperinflación y que la pulverización de los salarios».

«Acá falta un sentido patriótico de decir que estamos en el mismo barco, y alguna vez vamos a tener que tener ciertos consensos y discutir un plan estratégico y dejar de discutir poder y privilegios», agregó.

El radical cruzó además al libertario Javier Milei al que llamó «fantasioso», y precisó que su triunfo implicaría un enorme retroceso en el país. «La Argentina civilizada tiene que hacer algo patriótico para evitar que los discursos violentos y fantasiosos prevalezcan porque sería más anarquía, violencia, odio y curanderismo. Los argentinos responsables tenemos que unirnos, ampliar la coalición y ganarles a los que prometen fantasías», ponderó.

«La gente tiene una gran frustración con los políticos, lo entiendo y lo comparto, pero no es el camino. Ningún país fue exitoso con las ideas que promueven los libertarios fantasiosos», reiteró con dureza, y sumó: «Es una estafa electoral, y lo que viene podría ser una pesadilla: portación de armas, liberalismo absoluto, desprecio a los marginados y a las mujeres, violencia. Tenemos que abrir los ojos antes de que sea tarde».

Para Manes, el Estado colapsó, pero la salida que propone no es su abolición sino la construcción de un Estado «honesto, inteligente y que no sea corrupto». «Ningún país civilizado se ha desarrollado sin Estado. Quiero una economía de mercado y no una sociedad de mercado», expresó y se diferenció de otros líderes de Juntos por el Cambio que comparten ideas con el fundador de La Libertad Avanza

Por último, el diputado radical aseguró que habla con todos los sectores, incluido con Milei, con quién reveló, tiene una relación personal previa a su ingreso a la política, y contrapuso la discusión de un acuerdo programático de sectores de la oposición. «Con Cambiemos no hubo un acuerdo programático, y hubo problemas. Nos tenemos que sentar y acordar. Si nos unimos solo para ganarle al otro vamos a fracasar. Ya pasó, pero no se puedo estabilizar a la Argentina», concluyó.

NA